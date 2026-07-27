«Μπλόκο» στο Ντουμπάι: Συνελήφθησαν ο «Έντικ» και ο στενός συνεργάτης του

Σε σύλληψη δύο προσώπων που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση προχώρησαν οι Αρχές του Ντουμπάι.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο επονομαζόμενος «Έντικ», ο οποίος σύμφωνα με τις ελληνικές διωκτικές αρχές θεωρείται αρχηγικό μέλος κυκλώματος που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων καπνικών προϊόντων. Στην ίδια οργάνωση φέρεται να συμμετέχουν άτομα ουκρανικής, ρωσικής και γεωργιανής καταγωγής.

Μαζί του συνελήφθη και ο «Λεωνίδας», ομογενής από το Ουζμπεκιστάν, που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερωθεί για τις εξελίξεις και αναμένεται να κινήσουν τη διαδικασία για την έκδοση των δύο ανδρών στη χώρα μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η έρευνα για τη δράση της οργάνωσης αφορά, εκτός από το λαθρεμπόριο τσιγάρων, και μια σειρά σοβαρών υποθέσεων που εξετάζουν οι Αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μέλη της φέρεται να συνδέονται με εκβιασμούς, αρπαγές, εκρήξεις, εμπρησμούς, επιθέσεις και απειλές, ενώ ερευνάται και η εμπλοκή τους σε υποθέσεις «συμβολαίων θανάτου» που σχετίζονται με τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και τη λεγόμενη Greek Mafia.