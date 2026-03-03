Τατόι: Ποιοι είναι οι πέντε «μνηστήρες» για τη χρυσή 65ετή παραχώρηση

Ισχυρό επιχειρηματικό ενδιαφέρον και μάλιστα από βαριά ονόματα της αγοράς, συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έληξε, με πέντε επενδυτικά σχήματα να καταθέτουν φάκελο για μια παραχώρηση τουλάχιστον 65 ετών, που αφορά 24 ιστορικά κτήρια και τον περιβάλλοντα χώρο τους.

Ο διαγωνισμός «τρέχει» από το Υπερταμείο και στοχεύει στη δημιουργία υποδομών φιλοξενίας και δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης, με έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του μνημειακού χαρακτήρα της περιοχής.

Οι πέντε μνηστήρες του Τατοΐου

Τα επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον είναι:

AKTOR Παραχωρήσεις

ΕΚΤΕΡ

Dimand

Elia Corporation

Hellenic Properties (Reina Hellenic Properties Capital Partners)

Κοινός παρονομαστής; Ισχυρά χαρτοφυλάκια σε υποδομές, κατασκευές, real estate, τουρισμό, αλλά και δραστηριότητες που εκτείνονται από facility management και ενέργεια έως αγροτική παραγωγή και ιπποφορβεία.



Με απλά λόγια, δεν μιλάμε για «δοκιμαστικές βολές», αλλά για σοβαρές επενδυτικές κινήσεις.

AKTOR, Dimand, ΕΚΤΕΡ: Τα βαριά χαρτιά

Ανάμεσα στους διεκδικητές ξεχωρίζει η AKTOR , μέσω της AKTOR Παραχωρήσεις, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στη χώρα. Με δραστηριότητες σε παραχωρήσεις, real estate, φιλοξενία, ενέργεια και διαχείριση εγκαταστάσεων, ο όμιλος δείχνει ότι επεκτείνει συστηματικά το αποτύπωμά του σε έργα με μακροχρόνιο ορίζοντα και σύνθετο χαρακτήρα.



Η Dimand, από την πλευρά της, έχει χτίσει ισχυρή φήμη στον χώρο των αναπλάσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης ακινήτων, με εμβληματικά projects σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Το Τατόι αποτελεί ένα project που «κουμπώνει» στη στρατηγική της για επανατοποθέτηση ιστορικών κτηρίων και περιοχών στον σύγχρονο αστικό και τουριστικό χάρτη.

Η ΕΚΤΕΡ, με ισχυρή παρουσία σε κτηριακές υποδομές, ΣΔΙΤ και τουριστικές αναπτύξεις, επιδιώκει να ενισχύσει το αποτύπωμά της σε σύνθετα έργα real estate με πολιτιστικό και αναπτυξιακό πρόσημο.

Real estate, αγροτική οικονομία και ιπποφορβεία στο «κάδρο»

Η Hellenic Properties έχει ήδη ενεργό ρόλο σε επενδύσεις γραφείων, ξενοδοχείων και οικιστικών ακινήτων, ενώ έχει κινηθεί σε συνεργασίες με ισχυρούς παίκτες του αγροδιατροφικού τομέα.

Η Elia Corporation, με έδρα τις Αχαρνές, φέρνει διαφορετικό «χρώμα» στον διαγωνισμό, καθώς δραστηριοποιείται σε κατασκευές, γεωργοκτηνοτροφία, ιπποφορβεία και εκμετάλλευση ακινήτων. Η σύνδεσή της με επιχειρηματικούς κύκλους που έχουν παρουσία στην ευρύτερη περιοχή του Τατοΐου προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στη συμμετοχή της.

Τι ακριβώς παραχωρείται

Η παραχώρηση αφορά 24 από τα συνολικά 40 κτήρια του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, με επιφάνειες που κυμαίνονται από 30 τ.μ. έως 930 τ.μ.



Η υφιστάμενη δόμηση στο σύνολο του κτήματος φτάνει περίπου τα 15.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 6.400 τ.μ. αφορούν τα κτήρια που εντάσσονται στην παραχώρηση.

Οι βασικές χρήσεις που προβλέπονται:

Ξενοδοχειακές μονάδες και χώροι φιλοξενίας

Εστιατόρια

Θερμοκήπιο

Οινοποιείο

Ήπιες τουριστικές και αγροτικές δραστηριότητες

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση καλλιεργήσιμων εκτάσεων με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος – από τον αμπελώνα έως τον ελαιώνα – σε ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον και τον ιστορικό του χαρακτήρα.

Η διαδικασία και τα επόμενα βήματα

Μετά την αξιολόγηση των φακέλων στην Α’ φάση, όσοι πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα περάσουν στη Β’ φάση, όπου θα καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές και τεχνικές προσφορές. Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του υπερταμείου έχει αναλάβει την ωρίμανση και τη διενέργεια της διαδικασίας για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τουλάχιστον 65 έτη, ενώ η τελική περίμετρος και οι ειδικότεροι όροι θα εξειδικευτούν στη δεύτερη φάση.

Έργο εθνικής σημασίας – και στοίχημα υψηλών προσδοκιών

Η αποκατάσταση και αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος αποτελεί έργο εθνικής σημασίας. Ο στόχος είναι διπλός:

Προστασία και ανάδειξη του ιστορικού πυρήνα

Δημιουργία ενός σύγχρονου, επισκέψιμου πολιτιστικού και φυσιολατρικού προορισμού

Το ενδιαφέρον των πέντε ισχυρών σχημάτων επιβεβαιώνει ότι το project του Τατοΐου δεν είναι απλώς μια ακόμα παραχώρηση. Είναι ένα σύνθετο επενδυτικό στοίχημα, με τουριστικό, πολιτιστικό και αγροτικό αποτύπωμα και με βάθος δεκαετιών. Η συνέχεια θα κριθεί στη Β’ φάση. Εκεί όπου οι προθέσεις μετατρέπονται σε νούμερα. Και τα νούμερα, σε δεσμεύσεις.