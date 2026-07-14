Τέλος για την OnePlus σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Η OnePlus φέρεται να ετοιμάζεται για την «τελευταία της εβδομάδα» στη Δύση, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για οριστική αποχώρηση της μάρκας από τις αγορές ΗΠΑ και Ευρώπης μέσα στις επόμενες ημέρες. Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει πλήρης, λεπτομερής επίσημη ανακοίνωση, τα δημοσιεύματα περιγράφουν ένα τέλος εποχής για μια εταιρεία που κάποτε αποτέλεσε σημείο αναφοράς στον τομέα των συσκευών value-for-money.



Τι αναφέρει το ρεπορτάζ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η OnePlus αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ότι σταματά κάθε νέα δραστηριότητα σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Αυτό σημαίνει πως δεν θα κατασκευάζονται ούτε θα διατίθενται νέα μοντέλα smartphones για τις συγκεκριμένες αγορές, πέρα από τη διάθεση των υπαρχόντων αποθεμάτων και μέχρι εξαντλήσεώς τους. Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για κλείσιμο γραφείων και τμημάτων πωλήσεων στη Δύση, με τη μάρκα να επικεντρώνεται σε αγορές όπου παραμένει πιο ισχυρή, όπως η Ασία. Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η μητρική OPPO αναδιαρθρώνει το χαρτοφυλάκιο της OnePlus, κάτι που είχε ήδη φανεί από την ενοποίηση στοιχείων ανάμεσα σε OxygenOS και ColorOS τα τελευταία χρόνια.



Τι σημαίνει για υπάρχοντες χρήστες

Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν άμεση διακοπή υποστήριξης για συσκευές που κυκλοφορούν, αλλά πρακτικά η απουσία από ΗΠΑ και Ευρώπη δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον των ενημερώσεων και της υποστήριξης στις συγκεκριμένες περιοχές. Μέχρι στιγμής, σε παλαιότερες διαψεύσεις αντίστοιχων φημών, στελέχη της OnePlus επέμεναν ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά, ωστόσο το τωρινό κύμα δημοσιευμάτων δείχνει πιο δομημένο σενάριο αποχώρησης.

Το πρακτικό αποτέλεσμα για τους καταναλωτές είναι ότι η αγορά μιας νέας συσκευής OnePlus στη Δύση γίνεται πιο ριψοκίνδυνη επιλογή, καθώς η μάρκα ενδέχεται σύντομα να μην έχει επίσημη αντιπροσώπευση ή και τοπικό service. Αντίστοιχα, οι συνεργασίες με παρόχους κινητής και λιανεμπόρους αναμένεται να σταματήσουν, με τις εναπομείνασες συσκευές να διατίθενται πιθανότατα σε προσφορές εκκαθάρισης.



Η ευρύτερη εικόνα για την αγορά

Η πιθανή έξοδος της OnePlus από τις δυτικές αγορές έρχεται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού, όπου οι κορυφαίες θέσεις στην αγορά του Android έχουν καταληφθεί από Samsung και Google, ενώ ανεβαίνουν δυναμικά κινεζικές μάρκες με ισχυρή παρουσία σε online κανάλια. Η συρρίκνωση του portfolio της OnePlus, σε συνδυασμό με την στενότερη σύνδεση με την OPPO, δείχνει μια στρατηγική μετατόπιση από τον ρόλο του «flagship killer» σε μια πιο ελεγχόμενη, περιφερειακά στοχευμένη μάρκα.