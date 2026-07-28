Τέμπη: Χωρίς αναβολή η δίκη – Το Εφετείο απέρριψε όλες τις ενστάσεις

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα για την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις ενστάσεις περί απαραδέκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου, που αφορούσαν συγκεκριμένους κατηγορούμενους της ΕΡΓΟΣΕ.

Σε ό,τι αφορά πρώην πρόεδρο της ΕΡΓΟΣΕ, το δικαστήριο απέρριψε τόσο το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω εκκρεμοδικίας όσο και την ένσταση ακυρότητας της ασκηθείσας ποινικής δίωξης σε βάρος του.

Στην ουσία της υπόθεσης η δίκη

Επιπλέον, απορρίφθηκαν οι ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που είχαν κατατεθεί από συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων, αλλά και από συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας.

Μετά τις αποφάσεις αυτές, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Αυτή την ώρα, η εισαγγελέας της έδρας αναπτύσσει το κατηγορητήριο σε βάρος των κατηγορουμένων, σηματοδοτώντας την έναρξη της ουσιαστικής εξέτασης της υπόθεσης.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.