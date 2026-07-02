Οργή Άδωνι για Ζωή στη σκιά των δηλώσεων Ασλανίδη: «Αηδιασμένοι από τη συμπεριφορά της»

Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, με αφορμή τις καταγγελίες του Παύλου Ασλανίδη.



Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο Παύλος Ασλανίδης είπε ότι «οι συγγενείς των νεκρών φεύγουν (από τη δίκη για τα Τέμπη) αηδιασμένοι από τη συμπεριφορά της και της ζήτησε να σταματήσει τα πολιτικά παιχνίδια στα πτώματα των παιδιών τους».



Ειδικότερα, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ: «Ξέρετε πόσες ύβρεις και απειλές έχω δεχτεί όταν είπα ότι το κάνει για το προσωπικό της όφελος; Ξέρετε ότι ο κ. Ρούτσι δεν έχει κάνει ακόμη την εκταφή του παιδιού του, για το λόγο που έκανε την απεργία πείνας; Ξέρετε ότι όταν τόλμησα να πω το προφανές ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θέλει να γίνει το δικαστήριο, έπεσαν να με φάνε και χθες τα είπε ο Ασλανίδης; Η Ελλάδα έφτασε στο χείλος του γκρεμού με τα Τέμπη από μια κυρία που πατέρας του παιδιού την καταγγέλλει ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια».