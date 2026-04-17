Τέσσερις φορές ισόβια για τον πρώην αστυνομικό της Βουλής που κατηγορείται ότι βίαζε τα παιδιά του

Ομόφωνα ένοχος σε ποινή τέσσερις φορές ισόβιας κάθειρξης συν 80 έτη και 3 μήνες (εκτιτέα τα 25) κρίθηκε ο πρώην αστυνομικός της Βουλής για σωρεία κακουργηματικών πράξεων που στρέφονται σε βάρος των ίδιων του των παιδιών.

Συγκεκριμένα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον κήρυξε ένοχο για τις κατηγορίες του βιασμού κατά συρροή και κατ εξακολούθηση, της κατάχρησης ανηλίκου κατά συρροή και κατ εξακολούθηση, της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών κατά συρροή και κατ εξακολούθηση, της πορνογραφίας ανηλίκων, της μεθοδευμένης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, ενώ κηρύχθηκε αθώος μόνο για το αδίκημα της οπλοκατοχής.

Αντίθετα η εν διαστάσει σύζυγός του κηρύχθηκε αθώα κατά πλειοψηφία (5-2), με το δικαστήριο να αποφαίνεται ότι οι πράξεις της οφείλονται σε «αδυναμία αν κιτίληψης του άδικου λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος».

Η απόφαση του δικαστηρίου για την εν διαστάσει σύζυγο του αστυνομικού, ήταν αντίθετη με την εισαγγελική πρόταση, σε μια δίκη που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας των ανηλίκων θυμάτων στην υπόθεση.