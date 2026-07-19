Θερινές εκπτώσεις: Οι Αθηναίοι αψήφησαν τη ζέστη και πήγαν για ψώνια - Χαμός στην Ερμού

Οι θερινές εκπτώσεις έχουν εκκινήσει για τα καλά και σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, παρά και τις υψηλές θερμοκρασίες, πλήθος κόσμου προσέτρεξε στα καταστήματα του κέντρου της Αθήνας.

Τουρίστες, αλλά και κάτοικοι της πόλης, βρέθηκαν να κάνουν τα ψώνια τους στα μαγαζιά της Ερμού και της Αιόλου, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, προκειμένου να μην χάσουν τις προσφορές. Πολλοί βέβαια από τους καταναλωτές, παρά τις χαμηλότερες τιμές, δεν πραγματοποίησαν πράγματι αγορές, αλλά περιορίστηκαν σε «διερευνητική βόλτα» και στις βιτρίνες.

Υπενθυμίζεται πως αυτή η Κυριακή δεν είναι από τις υποχρεωτικές για τα ανοιχτά μαγαζιά, αλλά προαιρετική, αν και πρακτικά λόγω ανταγωνισμού τα περισσότερα καταστήματα επιλέγουν να λειτουργήσουν.

Το προτεινόμενο ωράριο βάσει των ρυθμίσεων για σήμερα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο κάθε εμπορική ένωση ή επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει ανάλογα.