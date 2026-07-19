Θεσσαλονίκη: 36χρονος συνελήφθη μετά από επίθεση με αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος

Ένα περιστατικό επίθεσης με αιχμηρό αντικείμενο ερευνά η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, μετά τη σύλληψη ενός 36χρονου που φέρεται να τραυμάτισε έναν 41χρονο άνδρα.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ, στην περιοχή της Πυλαίας, με τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης να παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.

O 36χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 41χρονο χρησιμοποιώντας αιχμηρό εξάρτημα ψαρέματος, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει τραυματισμό. Ο 41χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 36χρονος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας – Χορτιάτη. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, αλλά και το κίνητρο που οδήγησε στην επίθεση.