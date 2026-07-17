Θεσσαλονίκη: Λειτουργούσε καντίνα μέσα σε προστατευόμενη περιοχή Natura

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες χθες (16-07-2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 21χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαρίσης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (4) ετών για «Ληστεία».

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