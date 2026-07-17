Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Λειτουργούσε καντίνα μέσα σε προστατευόμενη περιοχή Natura

Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαρίσης.

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Συνελήφθη, απογευματινές ώρες χθες (16-07-2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 21χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαρίσης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (4) ετών για «Ληστεία».

Διαβάστε περισσότερα για τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της καντίνας.

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