Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά – Σπίτι «καβάτζα» στο κέντρο

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 790 γραμμάρια κοκαΐνης και πάνω από 150 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

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Συνελήφθησαν χθες (16 Ιουλίου 2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, 1 ημεδαπός άνδρας, 1 αλλοδαπός άνδρας και 1 ημεδαπή γυναίκα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 790 γραμμάρια κοκαΐνης και πάνω από 150 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Οι συλλήψεις έγιναν σε περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν 31χρονο από την Αλβανία, έναν 22χρονο από την Ελλάδα και μια 48χρονη Ελληνίδα.

Διαβάστε περισσότερα για τις συλλήψεις για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη.

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