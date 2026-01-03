Θρίλερ με ψαράδες στον Στρυμόνα - Ο ένας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ψαράς νωρίτερα σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.



Συγκεκριμένα, δύο ψαράδες είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι με το Λιμενικό Σώμα να στήνει επιχείρηση για τον εντοπισμό τους, ενώ η βάρκα στην οποία επέβαιναν φέρεται να είχε ανατραπεί. Τελικά, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα, με τον έναν να είναι χωρίς τις αισθήσεις του.



Ο άνδρας μεταφέρεται στον Σταυρό Χαλκιδικής, ενώ ο δεύτερος στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.



Στην επιχείρηση συμμετείχε κι ένα ελικόπτερο Super Puma.