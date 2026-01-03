Θρίλερ με ψαράδες στον Στρυμόνα - Ο ένας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Και οι δύο είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι με το Λιμενικό να στήνει επιχείρηση για τον εντοπισμό τους με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma.
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ψαράς νωρίτερα σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα.
Συγκεκριμένα, δύο ψαράδες είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι με το Λιμενικό Σώμα να στήνει επιχείρηση για τον εντοπισμό τους, ενώ η βάρκα στην οποία επέβαιναν φέρεται να είχε ανατραπεί. Τελικά, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα, με τον έναν να είναι χωρίς τις αισθήσεις του.
Ο άνδρας μεταφέρεται στον Σταυρό Χαλκιδικής, ενώ ο δεύτερος στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Στην επιχείρηση συμμετείχε κι ένα ελικόπτερο Super Puma.