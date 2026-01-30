Τι παθαίνεις όταν παραμένεις single μέχρι τα 28–29: Μελέτη αποκαλύπτει τις συνέπειες

Η έλλειψη συντρόφου στους νέους επηρεάζει την ψυχική υγεία , σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Personality and Social Psychology. Οι νέοι που παραμένουν single για μεγάλα χρονικά διαστήματα αναφέρουν σταδιακή πτώση της ικανοποίησης από τη ζωή και αυξανόμενη μοναξιά, ενώ τα συμπτώματα κατάθλιψης γίνονται πιο έντονα καθώς πλησιάζουν τα 28–29 χρόνια.

Ποιοι μένουν περισσότερο single

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, η τάση πολλών νέων να μην δεσμεύονται συνδέεται με επιλογές τρόπου ζωής που τονίζουν την ανεξαρτησία και την αυτονομία, με όρους όπως «self-partnership», «solo living» ή «sologamy» να εμφανίζονται ολοένα συχνότερα στα μέσα ενημέρωσης.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 17.000 νέους σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είχαν ποτέ συναισθηματική σχέση στην αρχή της έρευνας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν ετήσια ερωτηματολόγια από 16 έως 29 ετών, δίνοντας έτσι πολύτιμες πληροφορίες για την εξέλιξη της ευεξίας και της κοινωνικής ζωής τους.

Η μοναξιά των singles

Η έρευνα έδειξε ότι συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με μεγαλύτερη διάρκεια μοναχικότητας. Οι άνδρες, τα άτομα με υψηλότερη εκπαίδευση και όσοι ανέφεραν χαμηλότερη γενική ευημερία είχαν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν χωρίς σύντροφο. Οι συνθήκες διαβίωσης επηρέαζαν επίσης την πορεία των σχέσεων: όσοι ζούσαν μόνοι ή με τους γονείς τους εμφάνιζαν μεγαλύτερη διάρκεια μοναχικής ζωής. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η εκπαίδευση και η ψυχολογική κατάσταση καθορίζουν ποιοι θα συνάψουν σχέση και ποιοι όχι, ενώ η αναβολή δεσμευτικών σχέσεων σχετίζεται με έντονη εστίαση στην επαγγελματική ή εκπαιδευτική πορεία.

Η μελέτη κατέγραψε πώς η ικανοποίηση από τη ζωή, η μοναξιά και τα συμπτώματα κατάθλιψης εξελίσσονται σε νέους που παραμένουν single σε σχέση με εκείνους που συνάπτουν σχέσεις αργότερα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσοι παραμένουν μόνοι για πολλά χρόνια βιώνουν πιο απότομη μείωση της ικανοποίησης από τη ζωή και αύξηση της μοναξιάς. Οι διαφορές γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς στα τέλη της δεκαετίας των 20, όταν παρατηρείται και αύξηση των συμπτωμάτων κατάθλιψης. Οι τάσεις αυτές εμφανίζονται τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Η πρώτη σχέση φέρνει βελτίωση

Η έρευνα εξέτασε επίσης την επίδραση της πρώτης ρομαντικής σχέσης στην ψυχική υγεία των νέων. Μόλις κάποιος συνάπτει την πρώτη του σχέση, η ευημερία βελτιώνεται σημαντικά: αναφέρεται μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή και μειώνεται η μοναξιά, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, η πρώτη σχέση δεν φαίνεται να επηρεάζει τα συμπτώματα κατάθλιψης.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η παρατεταμένη μοναξιά στην πρώιμη ενήλικη ζωή συνδέεται με κινδύνους για την ψυχική ευημερία. Παρότι οι διαφορές μεταξύ όσων παραμένουν single και όσων συνάπτουν σχέση αργότερα είναι μικρές στην εφηβεία, γίνονται σημαντικές όσο επιμηκύνεται η διάρκεια της μοναχικής ζωής. Επιπλέον, η χαμηλή ψυχολογική ευημερία αυξάνει τις πιθανότητες να παραμείνει κανείς μόνος για μεγαλύτερο διάστημα, καθιστώντας δυσκολότερη την είσοδο στην πρώτη σχέση μετά τα 28.

Συνολικά, η μελέτη δείχνει ότι η επιλογή ή η αναγκαστική μοναχικότητα κατά τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης μπορεί να επηρεάσει μεσοπρόθεσμα την ψυχική υγεία, την κοινωνικότητα και την αίσθηση ικανοποίησης από τη ζωή. Η ενημέρωση για αυτές τις τάσεις μπορεί να βοηθήσει νέους ανθρώπους να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για τις σχέσεις τους, χωρίς να στιγματίζεται η επιλογή τους, αλλά και χωρίς να υποτιμάται η σημασία των ανθρώπινων δεσμών.