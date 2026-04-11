Πριν από 114 χρόνια, τη νύχτα της 14ης προς 15η Απριλίου 1912, ο Τιτανικός προσέκρουσε σε παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό και βυθίστηκε, παίρνοντας μαζί του περισσότερες από 1.500 ζωές. Η τραγωδία αυτή έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο πολύνεκρα ναυάγια όλων των εποχών, ενώ έγινε γνωστή και στις νεότερες γενιές μέσα από την ταινία Titanic του Τζέιμς Κάμερον.

Ανάμεσα στους 2.224 επιβάτες του πλοίου βρίσκονταν και τέσσερις Έλληνες, όλοι από το ίδιο χωριό: τον Άγιο Σώστη Μεσσηνίας.

Ο λόγος για τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, τον Βασίλειο Καταβέλη και τους αδελφούς Απόστολο και Δημήτρη Χρονόπουλο. Και οι τέσσερις είχαν έναν κοινό στόχο: να φτάσουν στις ΗΠΑ και να χτίσουν μια νέα ζωή.

Το ταξίδι προς το «αμερικανικό όνειρο»

Οι νεαροί άνδρες εγκατέλειψαν την Ελλάδα με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Πίστευαν ότι η Αμερική θα τους έδινε τις ευκαιρίες που δεν είχαν στην πατρίδα τους.

Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, 30 ετών, ήταν ο μόνος που είχε ήδη επαφή με τις ΗΠΑ, καθώς διατηρούσε μικρό εργοστάσιο στη Νέα Υόρκη. Είχε επιστρέψει προσωρινά στην Ελλάδα για τη βάπτιση του παιδιού του, όμως σύντομα αποφάσισε να φύγει ξανά.

Μαζί του ταξίδεψαν και οι αδελφοί Χρονόπουλοι, 26 και 19 ετών, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο από το Χερβούργο ως επιβάτες τρίτης θέσης.

Όταν ο Τιτανικός άρχισε να βυθίζεται, οι πιθανότητες επιβίωσης για τους επιβάτες της τρίτης θέσης ήταν ελάχιστες.

Οι δύο αδελφοί Χρονόπουλοι δεν βρέθηκαν ποτέ, καθώς τα σώματά τους χάθηκαν στα παγωμένα νερά.

Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος κατάφερε να φτάσει σε σωστική λέμβο, χάρη στο ότι μιλούσε αγγλικά. Ωστόσο, η σωστική αυτή λέμβος εντοπίστηκε πολύ αργά και οι επιβάτες της είχαν ήδη πεθάνει.

Ο τέταρτος Έλληνας επιβάτης, ο 19χρονος Βασίλειος Καταβέλης, είχε ως τελικό προορισμό το Μιλγουόκι.

Η σορός του εντοπίστηκε αργότερα από τα σωστικά συνεργεία. Πάνω του βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα που μαρτυρούσαν το ταξίδι του: ένα εισιτήριο τρένου από τη Νέα Υόρκη, ένας καθρέφτης, σημειωματάρια, μια χτένα και ένα κλειδί.

Τα αντικείμενα αυτά επιστράφηκαν στην οικογένειά του στον Πειραιά, ως τα μοναδικά απομεινάρια του ονείρου του.

Μια ειρωνεία της μοίρας

Η ιστορία γίνεται ακόμη πιο συγκλονιστική από μια τραγική λεπτομέρεια: ο Λυμπερόπουλος και ο Καταβέλης είχαν αλλάξει τα εισιτήριά τους, ώστε να ταξιδέψουν μαζί με τους αδελφούς Χρονόπουλους.

Μια απόφαση που έμελλε να τους ενώσει για πάντα στο ίδιο μοιραίο τέλος.

Στον Άγιο Σώστη Μεσσηνίας υπάρχει σήμερα ένα μικρό μνημείο αφιερωμένο στους τέσσερις άνδρες, το οποίο δημιουργήθηκε το 2001.Εκεί, τα ονόματά τους θυμίζουν μια ιστορία θάρρους, ελπίδας και τραγωδίας - μια ιστορία που παραμένει άγνωστη σε πολλούς, αλλά αξίζει να ειπωθεί.