Τιτανικός: Σωσίβιο επιβάτιδας αναμένεται να πουληθεί μέχρι 400.000 ευρώ - Η συγκινητική ιστορία του

Προς πώληση διατίθεται σωσίβιο που φόρεσε επιζήσασα του Τιτανικού, σε δημοπρασία που πραγματοποιείται το Σάββατο (18/4), λίγες ημέρες αφού συμπληρώνονται 114 χρόνια από το ιστορικό ναυάγιο.

Ο βρετανικός οίκος δημοπρασιών Henry Aldridge & Son Ltd. αναφέρει ότι το εξαιρετικά σπάνιο αυτό αντικείμενο εκτιμάται ότι θα πωληθεί μεταξύ 250.000 λιρών (286.000 ευρώ) και 350.000 λιρών (401.000 ευρώ), σύμφωνα με το NBC News.

Το σωσίβιο φορούσε η Λόρα Μέιμπελ Φρανκατέλι, η οποία ταξίδευε στην πρώτη θέση του πολυτελούς πλοίου που βυθίστηκε στις 15 Απριλίου 1912.

Σύμφωνα με την καταχώριση του οίκου δημοπρασιών, η Φρανκατέλι ήταν γραμματέας της σχεδιάστριας μόδας Λούσι Νταφ Γκόρντον, η οποία ήταν γνωστή για τα σχέδια φορεμάτων της σε δημοφιλή σαλόνια του Λονδίνου, του Παρισιού και της Νέας Υόρκης.

Η Φρανκατέλι βρισκόταν στον Τιτανικό μαζί με την Νταφ Γκόρντον και τον σύζυγό της, Κόσμο Νταφ Γκόρντον, καθώς ταξίδευαν προς το Σικάγο.

Όταν το πλοίο βυθιζόταν, η Νταφ Γκόρντον και η Φρανκατέλι επιβιβάστηκαν σε κοινή λέμβο για να παραμείνουν μαζί στις δραματικές εκείνες στιγμές. Περισσότεροι από 1.500 από τους 2.240 επιβαίνοντες του Τιτανικού έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και Έλληνες.

Η Φρανκατέλι αργότερα υπέγραψε το σωσίβιο, μαζί με άλλους επιζώντες που βρίσκονταν στην ίδια λέμβο.

«Πραγματικά σπάνιο αντικείμενο»

Ο οίκος Henry Aldridge & Son, κορυφαίος στον τομέα πώλησης αντικειμένων του Τιτανικού, διοργανώνει κάθε χρόνο δημοπρασία κοντά στην επέτειο του ναυαγίου.

Ωστόσο, ο Άντριου Άλντριτζ, διευθύνων σύμβουλος του οίκου, δήλωσε στο NBC News ότι δεν έχει δει κάτι παρόμοιο με αυτό το σωσίβιο.

«Είναι ένα πραγματικά απίστευτο αντικείμενο», τόνισε ο Άλντριτζ. «Το κοιτάς και σου προκαλεί συναισθήματα».

Ένα τέτοιο αντικείμενο είναι «πραγματικά σπάνιο», είπε.

«Αυτή η ιστορία μπορεί να συνοψιστεί σε μία πρόταση: Ένα μεγάλο πλοίο χτυπά σε ένα παγόβουνο και βυθίζεται, με τρομερή απώλεια ζωών. Αλλά αν το δεις πιο βαθιά, υπάρχουν 2.200 κεφάλαια σε αυτή την ιστορία, το καθένα ένας άνθρωπος», δήλωσε ο Άλντριτζ.

«Η ιστορία κάθε ανθρώπου αντιπροσωπεύει ένα κεφάλαιο. Με αυτά τα αναμνηστικά αντικείμενα, αφηγούμαστε αυτές τις ιστορίες», σημείωσε. «Αφηγούμαστε την ιστορία της Λόρα Φρανκατέλι 114 χρόνια μετά τη βύθιση και αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος γοητεύεται από αυτό το θέμα», υπογράμμισε ο Άλντριτζ.

Το σωσίβιο είχε εκτεθεί στο Μουσείο Τιτανικού στο Pigeon Forge του Τενεσί, καθώς και στο Titanic Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης «αποφάσισε να παραδώσει τη σκυτάλη στον επόμενο συλλέκτη».