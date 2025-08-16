Το ChatGPT-5 Pro ενδέχεται να γίνει διαθέσιμο σε Plus χρήστες — Ο νέος μεγάλος περιορισμός
Η όλη κατάσταση αντικατοπτρίζει τις γρήγορες αλλαγές, τα υψηλά χρηματοοικονομικά κόστη και την επιτακτική ανάγκη της OpenAI να ισορροπήσει καινοτομία και ικανοποίηση των χρηστών.
Σε μια κίνηση που φωτίζει την ταραχώδη κατάσταση γύρω από το λανσάρισμα του GPT-5, ο CEO της OpenAI, Sam Altman, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το ChatGPT-5 Pro —το πιο ισχυρό μοντέλο της εταιρείας, της κατηγορίας — να δοθεί δοκιμαστικά σε πελάτες ChatGPT Plus. Ωστόσο, η προσθήκη αυτή θα γίνει με πολύ αυστηρούς περιορισμούς.
- Το ChatGPT-5 είναι η πιο προηγμένη έκδοση της πλατφόρμας, διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες. Οι συνδρομητές Plus απολαμβάνουν αυξημένα όρια χρήσης, ενώ οι Pro έχουν απεριόριστη πρόσβαση και στο ισχυρότερο variant ChatGPT-5 Pro.
- Ο Altman αποκάλυψε μέσω του X (πρώην Twitter) ότι εξετάζεται να επιτραπεί “(very) λίγος αριθμός GPT-5 Pro ερωτήσεων ανά μήνα” για τους Plus χρήστες.
- Παράλληλα, συνεχίστηκε η έντονη αντίδραση της κοινότητας προς το GPT-5. Το μοντέλο δέχθηκε επικρίσεις για «υποβαθμισμένη» εμφάνιση, με μειωμένη λειτουργικότητα και περιορισμούς, σε σύγκριση με προηγούμενα (όπως το GPT-4o). Ανταποκρινόμενη, η OpenAI αύξησε τα όρια μηνυμάτων και επανάφερε το GPT-4o για όσους πληρώνουν.
Η πρόταση του Altman να δοκιμάσουν οι Plus χρήστες μερικά GPT-5 Pro ερωτήματα αποτελεί μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, ωστόσο τονίζει και τη συνεχιζόμενη πίεση στους υπολογιστικούς πόρους.
Πηγή: Τechradar