Το ChatGPT-5 Pro ενδέχεται να γίνει διαθέσιμο σε Plus χρήστες — Ο νέος μεγάλος περιορισμός

Σε μια κίνηση που φωτίζει την ταραχώδη κατάσταση γύρω από το λανσάρισμα του GPT-5, ο CEO της OpenAI, Sam Altman, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το ChatGPT-5 Pro —το πιο ισχυρό μοντέλο της εταιρείας, της κατηγορίας — να δοθεί δοκιμαστικά σε πελάτες ChatGPT Plus. Ωστόσο, η προσθήκη αυτή θα γίνει με πολύ αυστηρούς περιορισμούς.

Το ChatGPT-5 είναι η πιο προηγμένη έκδοση της πλατφόρμας, διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες. Οι συνδρομητές Plus απολαμβάνουν αυξημένα όρια χρήσης, ενώ οι Pro έχουν απεριόριστη πρόσβαση και στο ισχυρότερο variant ChatGPT-5 Pro.

Ο Altman αποκάλυψε μέσω του X (πρώην Twitter) ότι εξετάζεται να επιτραπεί “(very) λίγος αριθμός GPT-5 Pro ερωτήσεων ανά μήνα” για τους Plus χρήστες

για τους Plus χρήστες Παράλληλα, συνεχίστηκε η έντονη αντίδραση της κοινότητας προς το GPT-5. Το μοντέλο δέχθηκε επικρίσεις για «υποβαθμισμένη» εμφάνιση, με μειωμένη λειτουργικότητα και περιορισμούς, σε σύγκριση με προηγούμενα (όπως το GPT-4o). Ανταποκρινόμενη, η OpenAI αύξησε τα όρια μηνυμάτων και επανάφερε το GPT-4o για όσους πληρώνουν.

Η πρόταση του Altman να δοκιμάσουν οι Plus χρήστες μερικά GPT-5 Pro ερωτήματα αποτελεί μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, ωστόσο τονίζει και τη συνεχιζόμενη πίεση στους υπολογιστικούς πόρους.

today we are significantly increasing rate limits for reasoning for chatgpt plus users, and all model-class limits will shortly be higher than they were before gpt-5.



we will also shortly make a UI change to indicate which model is working. — Sam Altman (@sama) August 10, 2025

Η όλη κατάσταση αντικατοπτρίζει τις γρήγορες αλλαγές, τα υψηλά χρηματοοικονομικά κόστη και την επιτακτική ανάγκη της OpenAI να ισορροπήσει καινοτομία και ικανοποίηση των χρηστών.

Πηγή: Τechradar