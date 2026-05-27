Το έργο της Γωγώς μακριά από τα φώτα και οι δωρεές στη Φλόγα- Η φίλη της που στηρίζει το σωματείο

«Η Βικτώρια θα συνεχίσει το έργο που έκανε η Γωγώ Μαστροκώστα γιατί το έργο της Γωγώς μπορεί να μην φαινόταν, μπορεί να μην το έλεγε, να μην το λέγαμε, αλλά ήταν τεράστιο για πάρα πολλές γυναίκες».

Τα λόγια από τον επικήδειο του Τραϊανού Δέλλα στην εξόδιο ακολουθία για τη Γωγώ Μαστροκώστα κρύβουν μία μεγάλη αλήθεια που εδώ και χρόνια και ο ίδιος αλλά και εκείνη δεν ήθελαν να πουν δημόσια, γιατί δεν χρειάζονταν κανενός είδους δημοσιότητα.

Η οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να στηρίξουν το Ίδρυμα «Φλόγα», ενώ στον ναό υπάρχει ειδικό κουτί για δωρεές.



Η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα» δεν ήταν τυχαία. Η Γωγώ Μαστροκώστα, ο Τραϊανός και η Βικτώρια λειτουργούσαν την τελευταία δεκαετία ως αρωγοί και σε σωματεία αλλά και σε ανθρώπους που νοσούσαν από καρκίνο και κατ' επέκταση στις οικογένειές τους.

Η Κέλλυ Κελεκίδου, στενή φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα, εδώ και χρόνια στηρίζει έμπρακτα το σωματείο Φλόγα

Το σωματείο "Φλόγα" το σύστησε στη Γωγώ Μαστροκώστα η κολλητή της φίλη Κέλλυ Κελεκίδου, που μακριά από τα φώτα πάρα πολλά χρόνια βοηθάει με όποιον τρόπο μπορεί. Δεν είναι λίγες οι φορές που η τραγουδίστρια έχει επισκφθεί τα παιδιά που παλεύουν με νεοπλασματικές ασθένειες στον ξενώνα της "Φλόγας", που βρίσκεται κοντά στα παιδιατρικά νοσοκομεία στην περιοχή Γουδή. Η Κέλλυ Κελεκίδου, μάλιστα, έχει διοργανώσει και συναυλίες ώστε να δοθεί και οικονομική βοήθεια στις οικογένειες που χρειάζονται στήριξη.

Μακριά από τη δημοσιότητα, η Γωγώ , ο Τραϊανός και η Βικτώρια στην περίοδο ακόμα της εφηβείας της, είχαν μάτια και αυτιά ανοιχτά για όποιον απευθυνόταν σε αυτούς και ζητούσε από μία συμβουλή, λίγο κουράγιο και πρακτική στήριξη.

Αφήνοντας τον σύζυγό της και την κόρη της με ένα δυσαναπλήρωτο κενό, οι ίδιοι επέλεξαν να μην σταματήσουν αυτό που η Γωγώ άρχισε. Η Βικτώρια είναι αποφασισμένη να είναι παρούσα και να μην αφήσει να ξεχαστεί ο αγώνας της μητέρας μέχρι και το τελευταίο λεπτό της.