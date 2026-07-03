Το φέρετρο του Χαμενεΐ στο Μεγάλο Μοσάλα του Ιράν: Εκδηλώσεις λατρείας - «Παρών» από Ρωσία και Κίνα

Η σορός του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έφτασε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για τρεις ημέρες πριν την κηδεία του που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του Μασχάντ, τέσσερις μήνες αφού σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα.



Οι Αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Οι τελετές αυτές ξεκινούν αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου και επιδιώκουν να αποτελέσουν επίδειξη δύναμης μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε έπειτα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους, στη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν πολλοί Ιρανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, τόσο πολιτικοί όσο και στρατιωτικοί.



Το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ, τυλιγμένο με μια σημαία στα χρώματα του Ιράν, έχει ήδη τοποθετηθεί στο τέμενος Μεγάλο Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη. Οι τοίχοι του τεμένους είναι καλυμμένοι με μεγάλα πορτρέτα του, με μαύρες σημαίες σε ένδειξη πένθους και κόκκινες σημαίες, σύμβολο μαρτυρίου και εκδίκησης.

Δίπλα στο φέρετρο του Χαμενεΐ θα εκτίθενται τα φέρετρα των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση, ανάμεσά τους μία από τις κόρες του, ένας γαμπρός του, μια νύφη και μια εγγονή του.

«Το όνομά σου θα παραμείνει αιώνιο σε αυτή τη χρυσή γη», είναι γραμμένο σε πανό, ενώ στους δρόμους της Τεχεράνης δεκάδες αφίσες και συνθήματα αποτίουν φόρο τιμής στον «μάρτυρα».



«Θα έρθουν άνθρωποι από όλο το Ιράν. Θα υπάρχει πάρα πολύς κόσμος», σχολίασε ο 43χρονος Χοσεΐν Μογκαντασί, την ώρα που το πλήθος αναμένεται να αρχίσει να συρρέει στο τέμενος ήδη από σήμερα το βράδυ, αν και οι πόρτες για το προσκύνημα θα ανοίξουν αύριο Σάββατο στις 06:00 (τοπική ώρα, 06:30 ώρα Ελλάδας).

Το τέμενος Μοσάλα, που σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί τις μεγάλες προσευχές της Παρασκευής, επίσημες τελετές και θρησκευτικές συγκεντρώσεις, θα παραμείνει ανοικτό μέρα και νύχτα ως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.



Η νεκρώσιμη πομπή με το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ θα περάσει τη Δευτέρα από τους δρόμους της Τεχεράνης για να φτάσει την Τρίτη στην ιερή πόλη Κομ. Στη συνέχεια, η σορός του Χαμενεΐ –θρησκευτικού ηγέτη των σιιτών- θα πάει την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα του Ιράκ, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι σιίτες. Θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη και γενέτειρά του Μασχάντ.



Μεταξύ των αξιωματούχων που αναμένεται να παραστούν στις τελετές είναι ηγέτες και αξιωματούχοι από περίπου τριάντα χώρες, κυρίως γειτονικές, περιλαμβανομένου του Ρώσου πρώην προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ και του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ. Η Κίνα θα εκπροσωπηθεί από έναν ανώτερο κοινοβουλευτικό αξιωματούχο, τον Χε Ουέι.

Η Ευρώπη δεν έχει προσκληθεί

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του γιου του, του Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου. Τραυματισμένος από τα πλήγματα από τα οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν εκδίδει μόνο ανακοινώσεις και δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση.



Κανένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δεν έχει κληθεί.



«Όσοι παραστούν στην κηδεία βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας», υπογράμμισε αυτή την εβδομάδα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, καταγγέλλοντας την υποστήριξη της Δύσης στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ στους δύο πολέμους που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας του τον Ιούνιο του 2025 και φέτος.



Η Τεχεράνη μοιάζει με φρούριο από σήμερα, με ισχυρή παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας και μια τεράστια περίμετρο απρόσιτη με αυτοκίνητο. Το αεροδρόμιο της ιρανικής πρωτεύουσας θα είναι εν μέρει κλειστό σήμερα και θα αναστείλει εντελώς τη λειτουργία του τη Δευτέρα, που έχει κηρυχθεί αργία για όλη τη χώρα. Τα εμπορικά κέντρα έχουν κλείσει και οι επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ