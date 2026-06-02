Ιράν: Σε τρεις πόλεις θα γίνει η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ - Πού θα ταφεί

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει τριήμερη κρατική κηδεία για τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές την πρώτη ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ενώ οι λεπτομέρειες της κηδείας αρχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η επίσημη ημερομηνία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί με τις ιρανικές Αρχές να κάνουν λόγο για τα μέσα του Ιουνίου. «Έχει προγραμματιστεί τριήμερη δημόσια κηδεία», δήλωσε ο αντιδήμαρχος της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Αμίν Ταβακολιζαντέχ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Όπως τονίζει ο Ταβακολιζαντέχ οι νεκρώσιμες τελετές ενδέχεται να ξεκινήσουν στις αρχές του Μουχάραμ, του πρώτου μήνα του ισλαμικού ημερολογίου και θα πραγματοποιηθούν στην Τεχεράνη, καθώς και στις ιερές πόλεις Κομ και Μασάντ, όπου και θα ταφεί ο Χαμενεΐ.

«Στην Τεχεράνη, η τελετή θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες», δηλώνει ο Ταβακολιζαντέχ, προσθέτοντας ότι αναμένεται να παραστούν έως και 20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο 86χρονος Αλί Χαμενεΐ βρισκόταν στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας για περισσότερα από 36 χρόνια. Τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε.

Τον Απρίλιο, χιλιάδες Ιρανοί απέτισαν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του, όπως προβλέπουν τα ισλαμικά θρησκευτικά έθιμα. Ωστόσο, η κηδεία του δεν πραγματοποιήθηκε, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.