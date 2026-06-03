Ιράν: Αμερικανός πιλότος καταρρίφθηκε δύο φορές μέσα σε λίγες εβδομάδες - «Σαν να σε χτυπά κεραυνός»

Ένας πιλότος αμερικανικού μαχητικού F-15E κατόρθωσε να επιβιώσει από δύο ξεχωριστές καταρρίψεις μέσα σε λίγες εβδομάδες, αρχικά από «φιλικά πυρά» στο Κουβέιτ και στη συνέχεια από πύραυλο εδάφους-αέρος στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CBS News.

Περισσότερο από 30 ημέρες μετά την πρώτη του διάσωση, ο ίδιος πιλότος συμμετείχε σε αποστολή πάνω από το Ιράν, όταν το αεροσκάφος του επλήγη εκ νέου.

Το περιστατικό με τα «φιλικά πυρά»

Στις πρώτες ημέρες του πολέμου, ο πιλότος ήταν μεταξύ των έξι μελών πληρώματος που πρόλαβαν να εκτιναχθούν με ασφάλεια, όταν τρία F-15E Strike Eagles καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ και συγκεκριμένα από μαχητικό της χώρας.

Παρά το σοκ του περιστατικού, λίγες εβδομάδες αργότερα βρέθηκε ξανά σε αποστολή μάχης.

Η δεύτερη κατάρριψη σημειώθηκε στις 3 Απριλίου, όταν το αεροσκάφος χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο.

Ο πιλότος τραυματίστηκε σοβαρά και διασώθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, ενώ το δεύτερο μέλος του πληρώματος εντοπίστηκε και διασώθηκε σχεδόν δύο ημέρες αργότερα, αφού είχε παραμείνει κρυμμένο για να αποφύγει τον εντοπισμό.

It has been discovered that the F-15E pilot that was shot down over Iran in April was the same pilot that was downed over Kuwait weeks prior. This would be the first pilot since Vietnam shot down twice in the same conflict. pic.twitter.com/PaRE3fq7tN — National Chronicle (@NCNewsOnX) June 2, 2026

«Σαν να σε χτυπά κεραυνός δύο φορές»

Ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Dan Caine, εξήρε τη στάση των δύο στρατιωτικών, υπογραμμίζοντας το θάρρος και την αντοχή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.

«Το θάρρος που επέδειξαν δεν μπορεί να υποτιμηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο απόστρατος αντιπτέραρχος David Deptula έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό, σημειώνοντας ότι δεν θυμάται ανάλογη περίπτωση σε σύγχρονη σύγκρουση, πιθανώς από την εποχή του πολέμου στο Βιετνάμ.

«Είναι σαν να σε χτυπά κεραυνός δύο φορές», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις σχετικές ερωτήσεις στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο για το περιστατικό.