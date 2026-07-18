Το καράβι στην «Οδύσσεια» του Νόλαν δεν είναι σκηνικό - Είναι ένα «μουσείο» στα κύματα

Το έπος του Ομήρου, «Οδύσσεια», επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μια απλή κινηματογραφική διασκευή: ο διάσημος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν χαράζει την πορεία, πράγμα που σημαίνει ότι θα απολαύσουμε εκπληκτικές εικόνες, δράση που θα σπάσει τα ταμεία και ένα καστ με αστέρες πρώτης γραμμής. Τι άλλο περιλαμβάνει η ταινία; Ένα πραγματικό, ωκεανοπλοϊκό ξύλινο νορβηγικό πλοίο, κατάλληλο για έναν Βίκινγκ.

Το «Draken Harald Hårfagre», ωστόσο, δεν είναι ούτε σκηνικό ούτε συνηθισμένο αντίγραφο. Αντίθετα, το πλήρους μεγέθους, λειτουργικό σκάφος έχει κατασκευαστεί με μεγάλη προσοχή, ακολουθώντας τις τεχνικές ναυπηγικής των Βίκινγκ, χρησιμοποιώντας υλικά της εποχής και με εντυπωσιακές διαστάσεις. Μακριά από το να είναι ένα στατικό έκθεμα, το «Draken» είναι έτοιμο για ταξίδι, με πλήρες πλήρωμα, γράφει το news.artnet.com.

«Υπάρχει κάτι πάνω στο πλοίο που δεν μπορεί εύκολα να παραποιηθεί: το βάρος της δρυός, η κίνηση του πανιού, το πλήρωμα που συνεργάζεται εν μέσω πραγματικού ανέμου και νερού», λέει ο διευθύνοντας σύμβουλος Emanuel Persson. «Όταν βάζεις ένα πραγματικό πλοίο σε πραγματικές συνθήκες, αυτό προσδίδει ένα διαφορετικό είδος αλήθειας στην εικόνα».

Στην «Οδύσσεια» του Νόλαν, το «Draken» αντικαθιστά ένα αρχαίο ελληνικό πολεμικό πλοίο. Είναι λίγο αναχρονιστικό, δεδομένου ότι η εποχή των Βίκινγκ απέχει δύο χιλιετίες από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού; Σίγουρα, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους σύγχρονους διαλόγους της ταινίας και τις αμερικανικές προφορές - μια σκόπιμη δημιουργική επιλογή εκ μέρους του Νόλαν.



Όπως είπε η Ζεντάγια, που υποδύεται τη θεά Αθηνά, σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια: «Ως ηθοποιός, είναι πραγματική πολυτέλεια να βρίσκομαι σε έναν τόσο καθηλωτικό χώρο. Δεν χρειάζεται να προσποιούμαι ότι είμαι σε πλοίο. Είμαι στο πλοίο. Βρισκόμαστε στη θάλασσα».

Η υλοποίηση ενός ονείρου

Η κατασκευή του «Draken» ξεκίνησε το 2010 στη Νορβηγία, με πρωτεργάτη τον Σίγκουρντ Άασε, έναν μεγιστάνα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που απλώς ήθελε να πραγματοποιήσει ένα από τα όνειρά του. Κατασκευάστηκε από δρυ, χρησιμοποιώντας την τεχνική των επικαλυπτόμενων σανίδων - μια τεχνογνωσία που έχει διασωθεί στις νορβηγικές ναυπηγικές παραδόσεις. Όταν το «Draken» ολοκληρώθηκε μια δεκαετία αργότερα, είχε μήκος πάνω από 114 πόδια και πλάτος 26 πόδια, ενώ ήταν εξοπλισμένο με 50 κουπιά και έναν ιστό ύψους 79 ποδιών.

Όμως, η πραγματική δοκιμασία του σκάφους ήταν στη θάλασσα. Ή, όπως λέει ο Persson: «Μπορείς να μελετήσεις ένα πλοίο σε ένα μουσείο, αλλά τη στιγμή που βάζεις ένα πλοίο όπως το Draken μέσα στα κύματα, αρχίζουν να μπαίνουν ερωτήματα στα οποία μόνο η ιστιοπλοΐα μπορεί να απαντήσει».

Το «Draken» καθελκύστηκε το 2012, πριν πραγματοποιήσει το πρώτο του διατλαντικό ταξίδι το 2016, με στάσεις στην Ισλανδία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Αυτά τα ταξίδια στην ανοιχτή θάλασσα, όπως είπε ο Persson, του έδωσαν μια άμεση αντίληψη του τρόπου με τον οποίο το πλήρωμα και τα μέρη του πλοίου έπρεπε να συνεργάζονται αρμονικά για να το οδηγήσουν με ασφάλεια.

Αυτή η γνώση ήταν που μοιράστηκε το πλήρωμα του Draken με την ομάδα παραγωγής του Νόλαν, μεταδίδοντας τον τρόπο με τον οποίο το πλοίο κινείται και αντιδρά στα στοιχεία της φύσης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι ναύτες έπρεπε να χειρίζονται τα πανιά, τα ξάρτια και τα κουπιά του.



«Από τη δική μας οπτική γωνία, το πιο σημαντικό ήταν το Draken να αντιμετωπιστεί ως πραγματικό σκάφος», είπε ο Persson. «Έχει τον δικό του χαρακτήρα, τους περιορισμούς και τα πλεονεκτήματά του και όταν το σέβεσαι αυτό, το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο ισχυρό».