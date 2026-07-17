«Οδύσσεια»: Το καστ του Κρίστοφερ Νόλαν αφηγείται Όμηρο μέσα σε 60 δευτερόλεπτα

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν έχει ήδη φτάσει στις αίθουσες, προσφέροντας στους θεατές το πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό υπερθέαμα.

Παράλληλα με την κυκλοφορία της ταινίας, οι πρωταγωνιστές της έδωσαν μια διαφορετική «γεύση» από το έπος του Ομήρου, παρουσιάζοντας τη δεκαετή περιπλάνηση του Οδυσσέα μέσα από μια σύντομη αλλά ιδιαίτερη αφήγηση.

Οι πρωταγωνιστές σε ρόλο... ποιητών

Ο Ματ Ντέιμον, η Αν Χάθαγουεϊ, ο Τομ Χόλαντ, η Ζεντάγια, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Σαρλίζ Θερόν και η Λουπίτα Νιόνγκο ανέλαβαν για λίγο ρόλο αφηγητών και παρουσίασαν την ιστορία του Οδυσσέα σε δακτυλικό εξάμετρο, το μέτρο που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της αρχαίας ελληνικής επικής ποίησης.

Η ξεχωριστή αυτή παρουσίαση συμπύκνωσε σε μόλις ένα λεπτό τις σημαντικότερες στιγμές του ομηρικού ταξιδιού, από τις μυθικές αναμετρήσεις και τις δοκιμασίες μέχρι τις μάχες και τις περιπέτειες του βασιλιά της Ιθάκης.

Το βίντεο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», στο πλαίσιο της μεγάλης διαφημιστικής καμπάνιας της ταινίας, η οποία κυριάρχησε καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην εκπομπή.

Η καμπάνια έφερε διαδοχικά στο πλατό του show τους πρωταγωνιστές της ταινίας, με τον Τομ Χόλαντ να κάνει την αρχή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο, ακολούθησε ο Ματ Ντέιμον την Τρίτη, στον ρόλο του περιπλανώμενου βασιλιά Οδυσσέα.

Την Τετάρτη εμφανίστηκε η Ζεντάγια, η οποία ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά, ενώ η Λουπίτα Νιόνγκο είχε προγραμματιστεί να βρεθεί στην εκπομπή την Πέμπτη.

Η Λουπίτα Νιόνγκο έχει μάλιστα έναν ιδιαίτερο διπλό ρόλο στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς υποδύεται τόσο την Ελένη της Τροίας όσο και την Κλυταιμνήστρα.

Με αυτόν τον τρόπο, η προωθητική καμπάνια της «Οδύσσειας» επιχειρεί να συνδέσει το αρχαίο έπος με μια σύγχρονη κινηματογραφική εμπειρία, παρουσιάζοντας το ταξίδι του Οδυσσέα μέσα από μια διαφορετική και δημιουργική ματιά.