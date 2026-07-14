Το μαρτύριο της σταγόνας στον ΣΥΡΙΖΑ - Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Ψυχογιός

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Δεν λέει να κοπάσει η φουρτούνα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με τις διαδοχικές παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών να μην έχουν τέλος.

Το έκτο «χτύπημα» ήρθε από το βουλευτή Κορίνθου Γιώργο Ψυχογιό ο οποίος απέστειλε μόλις επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Το κύμα των αποχωρήσεων άρχισε με την παράδοση της βουλευτικής έδρας από την Κατερίνα Νοτοπούλου και τον Γιώργο Καραμέρο. Από το βουλευτικό αξίωμα παραιτείται εντός των ημερών και ο Συμεών Κεδίκογλου.

Νωρίτερα σήμερα ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Γαβρήλος.