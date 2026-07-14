Μπαράζ αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ - Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Ένας ακόμη βουλευτής «κατέβηκε από το τρένο» του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την Κατερίνα Νοτοπούλου και τον Γιώργο Καραμέρο που παρέδωσαν ήδη τις έδρες τους, αλλά και τον Συμεών Κεδίκογλου που καταθέτει τις επόμενες ώρες επιστολή παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα, σειρά πήρε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος επέλεξε το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης.



Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ενημερώνει πως αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και πως «από τούδε και στο εξής» θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας.