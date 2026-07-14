Ντόμινο αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ - Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Γαβρήλος

Συνεχίζονται τα διαλυτικά φαινόμενα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τον κατάλογο από τις ομαδικές αποχωρήσεις μακραίνει η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Αργολίδας Γιώργου Γαβρήλου.



Με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Γαβρήλος ενημερώνει πως ανεξαρτητοποιείται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.



Ο ίδιος με ανακοίνωση του, τονίζει πως «εδώ και καιρό, έχω εκφράσει δημοσίως και με παρρησία την πεποίθησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή».



«Με σεβασμό στους ανθρώπους του χώρου με τους οποίους έχω συμπορευτεί και με το βλέμμα στο μέλλον, που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα από τη θέση του Ανεξάρτητου Βουλευτή», δηλώνει ο Γιώργος Γαβρήλος και συνεχίζει: «Η σημερινή μου απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα είμαι- όπως και ήμουν από το 2023 μέχρι τώρα αδιάλειπτα και αδιάκοπα- δίπλα στον κόσμο της Αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής του Νομού με ευθύνη και τιμή».

Υπενθυμίζεται πως είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα των Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργου Καραμέρου, η ανακοίνωση του Συμεών Κεδίκογλου πως προτίθεται επίσης να παραδώσει την έδρα, καθώς και η ανεξαρτητοποίηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου.