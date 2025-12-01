Το «Παγωμένο Φεγγάρι» - Έρχεται η τελευταία υπερπανσέληνος του 2025, πότε θα είναι ορατή

Το λαμπερό φεγγάρι του Δεκεμβρίου θα φωτίσει τον χειμερινό ουρανό, στην τελευταία υπερπανσέληνο του 2025, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φεγγάρια του χειμώνα. Το φετινό Παγωμένο Φεγγάρι θα είναι ορατό την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό και σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδο στην πιο ψυχρή εποχή του χρόνου.

Τι συμβολίζει το Παγωμένο Φεγγάρι

Η ονομασία Παγωμένο Φεγγάρι (Cold Moon) έχει βαθιές ρίζες στις παραδόσεις των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες έδιναν ονόματα στις πανσελήνους ανάλογα με τις αλλαγές στη φύση.

Σε αντίθεση με άλλες πιο «ποιητικές» ονομασίες, όπως Πανσέληνος της Φράουλας (Strawberry Moon) τον Ιούνιο ή Πανσέληνος του Σκουληκιού (Worm Moon) τον Μάρτιο, η Ψυχρή Πανσέληνος είναι κυριολεκτική: υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα και των πιο σκοτεινών, παγωμένων νυχτών.



Ένα φυσικό φως μέσα στον χειμώνα



Πριν από την εποχή του ηλεκτρικού φωτός, η φωτεινή Παγωμένη Πανσέληνος αποτελούσε σημαντική πηγή νυχτερινού φωτισμού για όσους κινούνταν έξω τις παγωμένες νύχτες του Δεκεμβρίου, όπως σημειώνει το BBC.

Ακόμη και σήμερα, η πανσέληνος παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα που μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι. Αν και η έντονη λάμψη της δυσκολεύει τους αστρονόμους να παρατηρήσουν νεφελώματα, γαλαξίες ή βροχές διαττόντων αστέρων, η ομορφιά της παραμένει αξεπέραστη.



Πότε και πού θα δούμε το Παγωμένο Φεγγάρι

Το Παγωμένο Φεγγάρι θα ανατείλει από τα βορειοανατολικά στις 4 Δεκεμβρίου και θα κυριαρχήσει στον χειμερινό ουρανό, συνοδευόμενο από μερικά από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα, όπως το το αστρικό σμήνος των Πλειάδων, το φωτεινό αστέρι Αλντεμπαράν στον Ταύρο, τον πλανήτη Δία και φυσικά τον διάσημο χειμερινό αστερισμό Ωρίωνα, του Κυνηγού. Καθώς το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλότερα, θα σχηματίσει ένα εντυπωσιακό ουράνιο τρίγωνο με τις Πλειάδες και τον Αλντεμπαράν - ένα θέαμα ιδανικό για παρατήρηση ή φωτογράφιση.

Η Παγωμένη Πανσέληνος αποτελεί πάντα μια υπενθύμιση ότι, παρά το κρύο και το σκοτάδι, ο χειμερινός ουρανός έχει τις δικές του στιγμές μαγείας. Για τους λάτρεις της αστρονομίας - αλλά και για όσους απλώς απολαμβάνουν μια όμορφη νυχτερινή θέα - το φαινόμενο αυτό είναι από τα πιο εντυπωσιακά του χρόνου.



Τι είναι η υπερπανσέληνος



Η υπερπανσέληνος συμβαίνει όταν μια νέα σελήνη ή μια πανσέληνος βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της στη Γη όλο τον μήνα, σύμφωνα με τη NASA.



Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι τέλεια κυκλική, αλλά ελλειπτική. Κατά τη διάρκεια της 27ήμερης τροχιάς της, η Σελήνη φτάνει στο πλησιέστερο σημείο της στη Γη, γνωστό ως περίγειο, και στο πιο μακρινό σημείο της, γνωστό ως απόγειο. Όταν το περίγειο συμπίπτει με την πανσέληνο, έχουμε υπερπανσέληνο. Όπως τονίζει η NASA, αυτός ο όρος δεν είναι αστρονομικός ορισμός, αλλά συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πανσέληνο σε απόσταση τουλάχιστον 90% από το πλησιέστερο σημείο της σε τροχιά με τη Γη.