Το παιδί μου χτύπησε στο κεφάλι: Πότε οι «περιπέτειες» χρειάζονται γιατρό;

Το παιδί σας έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Είναι μια στιγμή που «κόβεται η ανάσα» κάθε γονιού. Αν και οι περισσότερες πτώσεις στην παιδική ηλικία είναι ήπιες και αποτελούν μέρος της καθημερινής περιπέτειας της ανακάλυψης, υπάρχει πάντα εκείνο το αγωνιώδες ερώτημα: «Πότε πρέπει να ανησυχήσω πραγματικά;»

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, κάθε εβδομάδα δίνει στο flash.gr συμβουλές σε γονείς για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.

.Ως παιδίατρος, σας λέω πως οι πτώσεις είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά η ασφάλεια προηγείται πάντα. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημάδια που μας δείχνουν ότι η επίσκεψη στον γιατρό είναι απαραίτητη.

Τα «καμπανάκια» που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Προσέξτε καλά αν το παιδί σας παρουσιάσει κάποιο από τα παρακάτω μετά την πτώση:

Απώλεια αισθήσεων: Ακόμα κι αν χάσει τις αισθήσεις του έστω και για λίγα δευτερόλεπτα.

Εμετοί: Αν κάνει εμετό μέσα στις επόμενες ώρες από το χτύπημα.

Υπνηλία ή λήθαργος: Αν είναι ασυνήθιστα νυσταγμένο ή δυσκολεύεται πολύ να ξυπνήσει.

Αλλαγή συμπεριφοράς: Αν γίνει ξαφνικά πολύ ευερέθιστο ή δείχνει να αλλάζει ο χαρακτήρας του.

Ύποπτα υγρά: Αν δείτε αίμα ή ένα διάφανο υγρό να τρέχει από τη μύτη ή τα αυτιά.

Έντονα συμπτώματα: Έντονος πονοκέφαλος, δυσκολία στην ομιλία ή προβλήματα στην ισορροπία.

Ηλικία και ένστικτο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αν το παιδί είναι κάτω των 12 μηνών. Σε αυτή την τρυφερή ηλικία, η επικοινωνία με τον παιδίατρο πρέπει να είναι άμεση μετά από κάθε πτώση στο κεφάλι.Πάνω από όλα όμως, θέλω να ακούτε το ένστικτό σας. Εσείς ξέρετε το παιδί σας καλύτερα από τον καθένα.

Αν νιώθετε ότι κάτι απλώς «δεν πάει καλά», ο γιατρός είναι πάντα η καλύτερη και η πιο ασφαλής επιλογή.

Τι να κάνετε στο σπίτι

Μετά από ένα χτύπημα, παρακολουθήστε το παιδί στενά για τις επόμενες 24 με 48 ώρες. Προσφέρετέ του ένα ήσυχο περιβάλλον και, φυσικά, την πιο θεραπευτική «συνταγή»: πολλές αγκαλιές.

Μείνετε ψύχραιμοι, παρατηρήστε με προσοχή και θυμηθείτε: είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι οι μικροί εξερευνητές θα συνεχίσουν τις περιπέτειές τους με ασφάλεια!.