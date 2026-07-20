Το πιο μεθυστικό challenge του ίντερνετ: Στόχος το 1 εκατομμύριο μπίρες μέχρι το 2034

Μια αυθόρμητη συζήτηση ανάμεσα σε φίλους σε παμπ του Λονδίνου εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο παράξενα διαδικτυακά εγχειρήματα των τελευταίων ετών. Περίπου 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι άγνωστοι μεταξύ τους, συμμετέχουν σήμερα στην ομάδα «1 Million Beers» στο WhatsApp, έχοντας θέσει ως στόχο να καταναλώσουν και να καταγράψουν συλλογικά ένα εκατομμύριο μπίρες μέχρι το 2034.

Το εγχείρημα δεν αποτελεί διαφημιστική καμπάνια ή επίσημο διαγωνισμό, αλλά μια ιδιότυπη κοινότητα, όπου κάθε μέλος καταγράφει κάθε μπίρα που πίνει, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με φωτογραφία και τον αντίστοιχο αριθμό στη συνολική καταμέτρηση.

Η ιδέα γεννήθηκε σε μια παμπ του Λονδίνου

Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2025, όταν ο 29χρονος Έινταν Σμιθ, εργαζόμενος στον χρηματοοικονομικό κλάδο, παρακολουθούσε μαζί με περίπου 20 φίλους έναν αγώνα κρίκετ σε παμπ του Λονδίνου.

Ύστερα από αρκετές μπίρες, η παρέα άρχισε να συζητά πόσες θα μπορούσαν να καταναλώσουν συνολικά μέσα στη μέρα. Κάποιος, περισσότερο ως αστείο παρά ως σοβαρή πρόταση, ανέφερε τον αριθμό του ενός εκατομμυρίου.

Η ιδέα άρεσε στην παρέα και ο Σμιθ δημιούργησε επιτόπου την ομάδα «1 Million Beers» στο WhatsApp. Μέχρι τις τρεις το μεσημέρι είχαν ήδη καταγραφεί οι πρώτες 100 μπίρες, αφήνοντας ακόμη 999.900 μέχρι τον τελικό στόχο.

Φωτ.: Unsplash

Η ομάδα γέμισε μέσα σε μόλις 23 ημέρες

Το εγχείρημα εξαπλώθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα. Τα μέλη άρχισαν να προσκαλούν φίλους και γνωστούς και μέσα σε μόλις 23 ημέρες η ομάδα έφτασε το ανώτατο όριο των 1.024 συμμετεχόντων που επιτρέπει το WhatsApp.

Η συμμετοχή παραμένει μέχρι σήμερα ιδιαίτερα δύσκολη. Δεν υπάρχει λίστα αναμονής ή φόρμα εγγραφής. Όποιος επιθυμεί να ενταχθεί πρέπει να γνωρίζει κάποιο ήδη υπάρχον μέλος και να περιμένει να δημιουργηθεί διαθέσιμη θέση, όταν απομακρύνονται ανενεργοί χρήστες, αναφέρει η Wall Street Journal.

Drink 1 million beers? Challenge accepted. A thousand people have embarked on the “herculean effort,” upping the count with cheap drinks from vacations and weddings. 🍺 https://t.co/GaCmvmV5KV pic.twitter.com/ee0BkRdFpt — The Wall Street Journal (@WSJ) July 19, 2026

Ο «πρωταθλητής» έχει ήδη ξεπεράσει τις 1.200 μπίρες

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο 31χρονος σύμβουλος επιχειρήσεων Μάρκους Ράιτ, που ζει στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο έχει καταγράψει περισσότερες από 1.200 μπίρες, καταναλώνοντας κατά μέσο όρο περισσότερες από τέσσερις ημερησίως.

Παράλληλα, έχει δοκιμάσει πάνω από 1.500 διαφορετικές ετικέτες μπίρας, αντιμετωπίζοντας την πρόκληση όχι μόνο ως παιχνίδι αριθμών αλλά και ως ευκαιρία να γνωρίσει νέες γεύσεις.

«Όταν κοιτάζω τη βαθμολογία, μου αρέσει να βλέπω ότι παραμένω στην κορυφή. Αν και, μάλλον, είναι λίγο ανησυχητικό», σχολιάζει με χιούμορ.

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Αυστηροί κανόνες και έλεγχοι για να μην υπάρχει απάτη

Παρά τον χαλαρό χαρακτήρα της κοινότητας, οι κανόνες είναι ιδιαίτερα αυστηροί.

Κάθε ανάρτηση πρέπει να περιλαμβάνει μόνο μία φωτογραφία και έναν αριθμό καταγραφής, ενώ δεν γίνονται δεκτοί μηλίτες, κρασιά, μπίρες χωρίς αλκοόλ ή κοκτέιλ όπως το Baby Guinness, που μοιάζει με μαύρη μπίρα αλλά δεν περιέχει μπίρα.

Οι διαχειριστές ελέγχουν ακόμη και μικρές λεπτομέρειες, όπως τα βαθουλώματα στα κουτάκια αλουμινίου, ώστε να διαπιστώσουν ότι δεν χρησιμοποιείται η ίδια συσκευασία δύο φορές. Πολλά μέλη γράφουν πλέον τον αριθμό της καταγραφής πάνω στο ποτήρι ή φωτογραφίζουν πολλές άδειες φιάλες μαζί για να αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει παρατυπία.

«Όταν μια θολή ξανθιά μπίρα μοιάζει υπερβολικά με μηλίτη, το επισημαίνουμε αμέσως», λέει χαρακτηριστικά ο Τζόνι Γκίμπσον.

Από τις παμπ μέχρι γάμους και μαραθωνίους

Με τον καιρό, η ομάδα απέκτησε και έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν είναι λίγες οι φορές που δύο μέλη συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται στην ίδια παμπ ή στον ίδιο ποδοσφαιρικό αγώνα και γνωρίζονται για πρώτη φορά από κοντά.

Μπίρες έχουν καταγραφεί σε γάμους, αρραβώνες, μαραθωνίους, εξετάσεις οδήγησης, ακόμη και μετά από υπερηχογραφήματα εγκυμοσύνης.

Ένας συμμετέχων δημοσίευσε μάλιστα την πρώτη μπίρα του μήνα του μέλιτος, προκαλώντας ενθουσιασμό στην ομάδα, αλλά -όπως παραδέχθηκε ο ίδιος- όχι και στη νεόνυμφη σύζυγό του.

Για πολλά μέλη, η μεγαλύτερη ανταμοιβή δεν είναι μόνο η θέση στην κατάταξη, αλλά και η δυνατότητα να συνδέσουν μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής τους με μια ιστορική καταγραφή, όπως η 25.000ή ή η 100.000ή μπίρα της κοινότητας.