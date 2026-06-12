Εκουαδόρ: Μείωση 20% στην τιμή της μπύρας λόγω... Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ έκανε ένα δώρο στους συμπατριώτες του για να παρακολουθούν το Μουντιάλ πιο... οικονομικά.
Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η κορυφαία διοργάνωση ξεκίνησε στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό.
Έτσι και στο Εκουαδόρ ο ενθουσιασμός περισσεύει καθώς η εθνική ομάδα της χώρας βρίσκεται στον όμιλο με Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο και Γερμανία και αναμένεται να δώσει μάχη για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Έτσι αυτό τον ενθουσιασμό φρόντισε να τον φουντώσει ο πρόεδρος της χώρας Ντανιέλ Νομπόα, καθώς ανακοίνωσε πως μέχρι το φινάλε του τουρνουά, στις 19 Ιουλίου, θα καταργηθεί το ΦΠΑ στην μπύρα, κάτι που σημαίνει πως η τιμή της θα μειωθεί κατά 20%.
Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του Ισημερινού: «Όλοι έχουν το ποδόσφαιρο στο μυαλό τους και αυτό είναι φυσιολογικό. Βρισκόμαστε σε μια χώρα που αγαπά το ποδόσφαιρο και μας αρέσει να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο με φίλους και την οικογένειά μας. Θα καταργήσουμε τον φόρο σε όλα τα μέτρια ποτά, συμπεριλαμβανομένης της μπύρας , μέχρι τις 19 Ιουλίου . Με αυτόν τον τρόπο η τιμή της θα μειωθεί κατά 20% !»