Εκουαδόρ: Μείωση 20% στην τιμή της μπύρας λόγω... Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η κορυφαία διοργάνωση ξεκίνησε στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό.

Έτσι και στο Εκουαδόρ ο ενθουσιασμός περισσεύει καθώς η εθνική ομάδα της χώρας βρίσκεται στον όμιλο με Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο και Γερμανία και αναμένεται να δώσει μάχη για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Έτσι αυτό τον ενθουσιασμό φρόντισε να τον φουντώσει ο πρόεδρος της χώρας Ντανιέλ Νομπόα, καθώς ανακοίνωσε πως μέχρι το φινάλε του τουρνουά, στις 19 Ιουλίου, θα καταργηθεί το ΦΠΑ στην μπύρα, κάτι που σημαίνει πως η τιμή της θα μειωθεί κατά 20%.

🇪🇨 El presidente de Ecuador ha anunciado que quita el impuesto a la cerveza en su país durante el Mundial de fútbol: "¡Vamos a dar un apoyo extra!"https://t.co/wu8leNKqUs — Tiempo de Juego (@tjcope) June 11, 2026

Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του Ισημερινού: «Όλοι έχουν το ποδόσφαιρο στο μυαλό τους και αυτό είναι φυσιολογικό. Βρισκόμαστε σε μια χώρα που αγαπά το ποδόσφαιρο και μας αρέσει να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο με φίλους και την οικογένειά μας. Θα καταργήσουμε τον φόρο σε όλα τα μέτρια ποτά, συμπεριλαμβανομένης της μπύρας , μέχρι τις 19 Ιουλίου . Με αυτόν τον τρόπο η τιμή της θα μειωθεί κατά 20% !»