Τρομερό: Σχεδόν «ισοφαρίστηκε» ο αριθμός κόκκινων καρτών του προηγούμενου Μουντιάλ στο πρώτο ματς

Με νίκη και πειστική εμφάνιση μπήκε το Μεξικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας 2-0 της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και στέλνοντας από νωρίς μήνυμα στους αντιπάλους του.

Η Νότια Αφρική δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Μεξικανών και, παρότι παρέμενε θεωρητικά μέσα στη διεκδίκηση του αποτελέσματος μέχρι τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, η αποβολή του Σίτχολ στο 50ό λεπτό άλλαξε οριστικά τις ισορροπίες.

Η αναμέτρηση συνοδεύτηκε από δύο ακόμα κόκκινες κάρτες, μια για κάθε ομάδα. Ο διαιτητής έδειξε συνολικά τρεις κόκκινες κάρτες, δύο σε ποδοσφαιριστές της Νότιας Αφρικής και μία σε παίκτη του Μεξικού, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για πρεμιέρα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το στοιχείο που κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό το συγκεκριμένο στατιστικό είναι πως σε ολόκληρο το Μουντιάλ του 2022, σε συνολικά 64 αγώνες, είχαν καταγραφεί μόλις τέσσερις αποβολές. Στη φετινή διοργάνωση, οι τρεις πρώτες ήρθαν ήδη από το εναρκτήριο παιχνίδι, φτάνοντας ήδη μια ανάσα από την συγκομιδή του Κατάρ.