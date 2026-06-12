Τα αμερικανικά κανάλια μεταδίδουν το Παγκόσμιο Κύπελλο με... επεξήγηση κανονισμών

Μπορεί να πρόκειται για την δεύτερη φορά που οι ΗΠΑ φιλοξενούν Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά το 1994, όμως η πραγματικότητα είναι πως οι Αμερικάνοι δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με το ποδόσφαιρο.

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια το επίπεδο στο ποδόσφαιρο της Αμερικής έχει ανέβει και ως πρωτάθλημα, δηλαδή το MLS ως επίπεδο, αλλά και από άποψη γνώσης και ενασχόλησης, η αλήθεια είναι πως το ενδιαφέρον για το soccer παραμένει χαμηλά σε σχέση με το μπάσκετ και το αμερικάνικο ποδόσφαιρο (ή αλλιώς ράγκμπι).

Έτσι κατά την διάρκεια των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου τα κανάλια καλούνται να εξηγούν επ’ ακριβώς τι σημαίνει κάθε απόφαση των διαιτητών. Συγκεκριμένα όπως και στην παραπάνω φωτογραφία, στην αναμέτρηση του Μεξικό με την Νότια Αφρική, κάτω από την κόκκινη κάρτα στο ταμπλό υπάρχει η επεξήγηση ότι η εν λόγω χώρα έμεινε με δέκα παίκτες. Αρκετά πρωτότυπο!