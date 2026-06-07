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Φανταστείτε να ξεκινάτε το πρωί από την Αθήνα, να πίνετε το μεσημεριανό σας καφέ στο Λονδίνο, να περνάτε το απόγευμα από το Παρίσι και το Βερολίνο, και να καταλήγετε το βράδυ στη Μόσχα. Αν πιστεύετε ότι αυτό απαιτεί μια περιουσία σε αεροπορικά εισιτήρια και εβδομάδες ταξιδιού, κάνετε λάθος. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα γεμάτο ρεζερβουάρ, ένα αυτοκίνητο και έναν χάρτη της αμερικανικής πολιτείας του Οχάιο στις ΗΠΑ.

Το Οχάιο κρύβει ένα από τα πιο ιδιαίτερα γεωγραφικά παράδοξα των ΗΠΑ: φιλοξενεί δεκάδες πόλεις και κωμοπόλεις που φέρουν ονόματα διάσημων ευρωπαϊκών προορισμών. Μάλιστα, μια ολοκληρωμένη «ευρωπαϊκή περιοδεία» εντός της πολιτείας διαρκεί περίπου 11,5 ώρες, καλύπτοντας μια διαδρομή 651 μιλίων (περίπου 1.047 χιλιόμετρα).

Γιατί το Οχάιο είναι τόσο «ευρωπαϊκό»

Η εξήγηση κρύβεται στην ιστορία στα τέλη του 18ου και ολόκληρου του 19ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της μεγάλης επέκτασης των αμερικανικών συνόρων προς τα δυτικά.

Οι ιδρυτές των νέων αυτών κοινοτήτων συχνά απέφευγαν να εφεύρουν νέα ονόματα. Αντίθετα, «δανείζονταν» ονόματα σπουδαιότερων ευρωπαϊκών πόλεων προκειμένου να προσδώσουν στις νεοσύστατες, λασπώδεις τότε κωμοπόλεις τους μια αίσθηση μόνιμης αξίας, πολιτιστικής σύνδεσης και σημασίας.

Σε πολλές περιπτώσεις, η ονοματοδοσία ήταν φόρος τιμής στην πατρίδα των πρώτων αποίκων. Για παράδειγμα, το Δουβλίνο του Οχάιο ιδρύθηκε από Ιρλανδούς μετανάστες. Αντίστοιχα, γερμανικές, αγγλικές και ολλανδικές επιρροές διαμόρφωσαν τον χάρτη της πολιτείας.

Η διαδρομή του «Eurotrip» στο Οχάιο

Στον χάρτη που απεικονίζεται στα αρχεία, μπορεί κανείς να δει μια διαδρομή που συνδέει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές «ευρωπαϊκές» γωνιές του Οχάιο.

Athens (Αθήνα): Έδρα του Πανεπιστημίου του Οχάιο, η οποία ονομάστηκε έτσι ακριβώς λόγω της επιθυμίας να ταυτιστεί με το αρχαίο κέντρο των τεχνών και των επιστημών.

Dublin (Δουβλίνο)

London (Λονδίνο)

Milan (Μιλάνο)

Warsaw (Βαρσοβία)

Berlin (Βερολίνο)

Paris (Παρίσι)

Lisbon (Λισαβόνα)

Moscow (Μόσχα)