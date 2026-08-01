Η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε του Maestro έχει πλέον ξεκινήσει. Η επιτυχημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του τέταρτου και τελευταίου κύκλου, με τους φανατικούς τηλεθεατές να περιμένουν την τελευταία πράξη μιας ιστορίας που κατάφερε να ξεχωρίσει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Ύστερα από τρεις επιτυχημένους κύκλους, το Maestro ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει οριστικά το κοινό, βάζοντας τον επίλογο στις ζωές των πρωταγωνιστών του.

Πότε κάνει πρεμιέρα το μεγάλο φινάλε

Το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του 2026, ωστόσο αυτή τη φορά οι τηλεθεατές θα το παρακολουθήσουν με διαφορετικό τρόπο.

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα, η τέταρτη σεζόν θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα αποκλειστικά μέσα από το Netflix, ενώ η προβολή της από το MEGA θα ακολουθήσει αργότερα, μέσα στο δεύτερο μισό της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους, οι οποίοι προβάλλονταν σχεδόν παράλληλα στις δύο πλατφόρμες.

Ένα ταξίδι που άφησε το δικό του αποτύπωμα

Από την πρώτη στιγμή που βγήκε στον αέρα, το Maestro κατάφερε να ξεχωρίσει για τη σκηνοθετική του προσέγγιση, τις δυνατές ερμηνείες και τη μοναδική αισθητική του.

Παράλληλα, έγραψε ιστορία ως η πρώτη ελληνική τηλεοπτική σειρά που απέκτησε το Netflix για παγκόσμια διανομή, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για τις ελληνικές παραγωγές.

Τι είχε ανακοινώσει το MEGA

Το MEGA είχε προαναγγείλει εδώ και μήνες την έναρξη της παραγωγής της τέταρτης σεζόν, αποκαλύπτοντας ότι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επέστρεψε στους αγαπημένους Παξούς μαζί με το βασικό καστ, αλλά και νέα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στα τελευταία επεισόδια.

Με τα γυρίσματα να έχουν πλέον ολοκληρωθεί, απομένει μόνο η τελική ευθεία μέχρι την πρεμιέρα του τελευταίου κύκλου. Και αν κάτι είναι βέβαιο, είναι πως οι τηλεθεατές περιμένουν με αγωνία να δουν πώς θα κλείσει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης.