Τουρισμός για όλους 2026-2027: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Με voucher έως 600 ευρώ

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Ανοίγει στις 5 Αυγούστου η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να ενισχύσουν τις διακοπές τους μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Τι αλλάζει στο νέο πρόγραμμα:

Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Οι πολύτεκνες οικογένειες ενισχύονται με επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί μετά το τέταρτο παιδί.

Για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% μπορούν να συμμετέχουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Η διαδικασία απλοποιείται με πρόγραμμα δύο φάσεων: μία αίτηση και μία κλήρωση.

Ποιο είναι το ποσό της επιδότησης:

Η ενίσχυση (Voucher) μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ και παρέχεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Πώς και πότε γίνονται οι αιτήσεις:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 5 έως 21 Αυγούστου 2026:

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης vouchers.gov.gr .

ή μέσω ΚΕΠ.