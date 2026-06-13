Νέα Υόρκη: 12χρονος πνίγηκε στο σχολείο - Έρευνα αν οφείλεται σε viral challenge

Ένα πιθανό challenge στα social media βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο ενός 12χρονου μαθητή στη Νέα Υόρκη, ο οποίος πνίγηκε - πιθανότατα από ντόνατ - μέσα στο σχολείο του. Ο μικρός Τζέικομπ Μεδίνα κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε διάδρομο του κτιρίου, με τις Αρχές να εξετάζουν αν η τραγωδία συνδέεται με διαδικτυακή «πρόκληση» που έχει γίνει viral.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους του σχολείου στο Γιόνκερς, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προκάλεσε την πνιγμονή, αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 12χρονος ενδέχεται να πνίγηκε με ντόνατ, συμμετέχοντας στο One Bite Challenge. Το περιστατικό έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, ενώ έξω από το Sonia Sotomayor Community School συγγενείς και φίλοι άφησαν λουλούδια και κεριά στη μνήμη του παιδιού.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα έτρεξαν να τον βοηθήσουν»

Ο επιθεωρητής των δημόσιων σχολείων του Γιόνκερς, Άνιμπαλ Σολέρ Τζούνιορ, δήλωσε ότι ο 12χρονος δεν ήταν μόνος όταν άρχισε να παρουσιάζει σημάδια πνιγμονής.

Όπως ανέφερε, βρισκόταν μαζί του ενήλικας, ενώ μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έφτασαν και άλλα μέλη του προσωπικού για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενήλικες προσπάθησαν να εφαρμόσουν τη λαβή Χάιμλιχ, χτυπήματα στην πλάτη και στη συνέχεια καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφεραν να απομακρύνουν το αντικείμενο που είχε φράξει τον αεραγωγό του παιδιού. Ο Τζέικομπ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

New York 6th grader who choked to death at school in possible TikTok challenge is ID'd https://t.co/aYBBIyGrCs pic.twitter.com/QDF7TSJLGA — New York Post (@nypost) June 12, 2026

Ερευνάται η πιθανή σύνδεση με challenge

Το ερώτημα που προσπαθούν τώρα να απαντήσουν οι Αρχές είναι πώς ακριβώς ξεκίνησε η πνιγμονή. Η αστυνομία του Γιόνκερς εξετάζει, μεταξύ άλλων, αν ο 12χρονος επιχειρούσε να συμμετάσχει σε κάποιο viral challenge που κυκλοφορεί στα social media.

Ο αστυνομικός διευθυντής του Γιόνκερς, Κρίστοφερ Σαπιέντζα, τόνισε ότι κάθε πληροφορία για πιθανό challenge, κάθε μαρτυρία και κάθε στοιχείο θα ερευνηθούν. Μέχρι στιγμής, πάντως, το σχολείο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ο Τζέικομπ συμμετείχε πράγματι σε τέτοια διαδικτυακή «πρόκληση».

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν καταθέσεις και να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ανάμεσά τους και το αν υπήρχαν τυχόν ζητήματα υγείας, αλλεργίες ή άλλοι παράγοντες που μπορεί να συνέβαλαν στην τραγωδία.

Τι είναι το One Bite Challenge



Το «One Bite Challenge» είναι μια διαδικτυακή πρόκληση που κυκλοφορεί στα social media και καλεί τους συμμετέχοντες να φάνε όσο μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού μπορούν με μόνο μία μπουκιά. Σε βίντεο που έχουν ανέβει σε πλατφόρμες όπως το TikTok, χρήστες επιχειρούν να βάλουν στο στόμα τους ολόκληρα ντόνατ, κρουασάν ή άλλα αρτοσκευάσματα, συχνά χωρίς να μασήσουν επαρκώς.

Οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι ο Τζέικομπ συμμετείχε σε τέτοια πρόκληση, ωστόσο η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο, καθώς αντίστοιχα trends έχουν προκαλέσει ανησυχία για τον κίνδυνο πνιγμονής, ειδικά σε παιδιά και εφήβους.