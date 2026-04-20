Τραγωδία στο Ηράκλειο: 51χρονος άφησε την τελευταία του πνοή σε γλέντι

Σε τραγωδία εξελίχθηκε γλέντι που πραγματοποιούνταν σε ξενοδοχείο στον Τσούτσουρα Ηρακλείου, όταν ένας 51χρονος άνδρας έχασε ξαφνικά τη ζωή του τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες του NeaKriti, ο άνδρας, που καταγόταν από την Ιεράπετρα, αισθάνθηκε αιφνίδια αδιαθεσία περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, ενώ βρισκόταν σε γιορτινή εκδήλωση, και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατέρρευσε μπροστά στους παρευρισκόμενους, προκαλώντας αναστάτωση.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος επιχείρησε να τον επαναφέρει, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει.