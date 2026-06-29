Τρίτη 30 Ιουνίου: Η νέα δημοσκόπηση της ALCO για τον FLASH - Πόσοι θα ψηφίσουν ένα «κόμμα Σαμαρά»

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Τρίτη 30 Ιουνίου η νέα δημοσκόπηση της ALCO για τον FLASH.

O Σπύρος Μουρελάτος μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ALCO Κώστα Παναγόπουλο παρουσιάζουν τα ευρήματα της νέας μέτρησης στην οποία καταγράφεται η νέα πολιτική πραγματικότητα στο πολιτικό τοπίο μετά από την ίδρυση των κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Οι ανατροπές που προκαλούνται στην πρόθεση ψήφου και οι «δεξαμενές» των ψηφοφόρων που μπορεί να δώσουν κυβέρνηση.

Σε ποια ποσοστά «κλειδώνει» η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού. Τι λένε οι πολίτες για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Από πού κερδίζει ψηφοφόρους.

Τα μεγάλα «αγκάθια» που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο «πονοκέφαλος» της συσπείρωσης.