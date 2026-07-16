Τσίπρας: Μειώσεις στο ρεύμα, αυξήσεις στο ΕΣΥ, αλλαγές στις Πανελλαδικές - Όσα είπε στο Ask Alexis

Στην ανάγκη η πολιτική να αναλαμβάνει ευθύνη για τη διακυβέρνηση, στις προτάσεις για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, στις αυξήσεις για γιατρούς και νοσηλευτές, στις αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και στη μάχη κατά της διαφθοράς αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συζήτησης «Ask Alexis» με μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία της διαδικτυακής συζήτησης του Αλέξη Τσίπρα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας myelas.gr:

- «Πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού. Οι οποίοι έχουν την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουνε πάντοτε, τζάμπα μάγκες διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη. Πως αλήθεια θα κάνεις τις συνθήκες καλύτερες για τους εργαζόμενους, για τους φτωχούς, για αυτούς που είναι στον κοινωνικό αποκλεισμό αν δεν πάρεις την ευθύνη; Και βεβαίως, όποιος παίρνει την ευθύνη κάνει και λάθη. Όποιος παίρνει την ευθύνη έχει και κόστος. Άρα λοιπόν αυτό θα έλεγα ότι είναι το πιο δύσκολο που μπορεί να πει ένας πρωθυπουργικός πολίτης. Ότι η πορεία προς την κοινωνική δικαιοσύνη προς ένα καλύτερο κόσμο δεν είναι ευθύγραμμη. Έχει ανηφόρες και κατηφόρες και δεν είναι εύκολη. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Το ζήτημα είναι να μη χάσουμε την ψυχή μας. Το στόχο μας, την καρδιά μας. Και την πίστη μας σε αυτές τις αξίες που πρεσβεύουμε. Καθώς και τη μνήμη μας στους ανθρώπους που θέλουμε να εκπροσωπούμε».

Το οικονομικό πρόγραμμα και το ρεύμα

- «Επιχειρεί για άλλη μια φορά η κυβερνητική προπαγάνδα να θέσει στο δημόσιο διάλογο στρεβλές αποτιμήσεις για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι καμία πρόταση η οποία έχει κοινωνική στόχευση δεν είναι εφικτή. Δεν είναι εφικτή. Εφικτό είναι μονάχα να μειώνουμε φοροαπαλλαγές σε πολύ πλούσιους. Εφικτό είναι μονάχα να αφήνουμε ανεξέλεγκτα τα καρτέλα να διαμορφώνουν την οικονομική ζωή του τόπου. Αλλά δεν είναι εφικτό να κάνεις κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες όμως έχουν κοινωνική στόχευση. Οι προτάσεις μας και το οικονομικό μας πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η κοινωνική στόχευση. Η ενίσχυση δηλαδή της κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού κράτους. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο πυλώνας της φορολογικής δικαιοσύνης. Οι προτάσεις μας θέσεις μας είναι θέσεις που θέλουν να αναδείξουν την ανάγκη να μεταφερθούν τα βάρη από τους πολλούς που είναι πιο ευάλωτοι και να κατανεμηθούν με μεγαλύτερη δικαιοσύνη στους λίγους που είναι πιο εύποροι. Και ο τρίτος στόχος είναι ο στόχος της δημοσιονομικής σταθερότητας».



- «Η πρότασή μας για εγγυημένη ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας με προσιτή οικονομική τιμή την ελάχιστη αυτή εγγυημένη ποσότητα που θα μειώσει το κόστος του λογαριασμού ρεύματος περί το 30%. Αυτό που προτείνουμε δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος αλλά μιλάει για την δυνατότητα που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον προβλέπει για σταθερά μακροχρόνια συμβόλαια ανάμεσα στους παρόχους ενέργειας και στους παραγωγούς ΑΠΕ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε με αυτά τα σταθερά συμβόλαια να μην επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις στην αγορά. Έχουμε μελετήσει ότι αν αυτό υπήρχε διαχρονικά θα είχαμε τη δυνατότητα για μείωση του κόστους κατά 30% για κάθε νοικοκυριό».



- «Η ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν γεννήθηκε για να δημιουργηθεί άλλη μία πολιτική δύναμη στο προβληματικό φάσμα, αλλά για να γεννηθεί η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να δημιουργήσει τη δυναμική ανατροπής των σημερινών συσχετισμών. Γεννήθηκε για να αναδιατάξει το πολιτικό σύστημα και τους σημερινούς σχετισμούς. Γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, τη Ν.Δ., τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου».

Αλλαγές στις Πανελλήνιες και νέο υπουργείο Έρευνας

- «Έχουμε επεξεργασίες για την ανάγκη αλλαγής του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων, το οποίο έχει ένα πολύ θετικό, ότι είναι αδιάβλητο, αλλά δεν είναι ταυτόχρονα και αξιόπιστο, με την έννοια ότι, σε πολύ μικρή ηλικία βάζει τα νέα παιδιά σε μια δοκιμασία η οποία είναι στα όρια της απανθρωπιάς, έτσι, να τους βάζει σε μια απίστευτα ανταγωνισμό. Και μέσα σε 3 ώρες να πρέπει να ανταποκριθείς. Και αν δεν ανταποκριθείς, να στραβώσει η πορεία της ζωής σου. Αλλά σε σχέση με το ότι θα πρέπει να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες ώστε, η πρόσβαση στη γνώση και η κατάκτηση της γνώσης να είναι ευκαιρία που θα δίνεται ισότιμα στους νέους ανθρώπους στην ηλικία που πρέπει να δίνεται».

- «Στρατηγικά το πρώτο που θα κάναμε, δίνοντας έμφαση στην αξία του τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, είναι ο διαχωρισμός του Υπουργείου Παιδείας σε δύο ξεχωριστά υπουργεία. Το ένα είναι το Υπουργείο Παιδείας όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, έχοντας την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και το δεύτερο υπουργείο θα είναι αποκλειστικά Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διαμόρφωση του Υπουργείου προφανώς θα συμπαρασύρει και πόρους που πρέπει να κατευθύνουν στην έρευνα. Κρίσιμο ζήτημα είναι η διασφάλιση της συνέχειας των χρηματοδοτικών ροών που θα πρέπει να φτάνουν από τα προγράμματα, που θα πρέπει να φτάνουν στον ερευνητή. Κρίσιμο ζήτημα επίσης είναι η διασφάλιση, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας στις αξιολογήσεις, των ερευνητικών προγραμμάτων. Και πολύ μεγάλο ζήτημα επίσης είναι το θέμα της στήριξης των ερευνητών προκειμένου να μπορούν να έχουν τις απαραίτητες υποδομές για να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα να διεξαγάγουν την έρευνά τους. Είτε αυτό σε υποδομές έχουν να κάνουν με τη στέγη τους, είτε έχουν να κάνουν με κίνητρα και κοινωνικές υπηρεσίες, διασφάλιση πρόσβασης σε κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες για να μπορέσουν αυτά τα νέα παιδιά να μείνουν εδώ».



- «Εμείς δεν λέμε μονάχα ότι θα φέρουμε την εντιμότητά μας για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Θα φέρουμε και εργαλεία, που δεν θα επιτρέπουν σε καμία κυβέρνηση να λειτουργεί με ανεντιμότητα. Θα θεσπίσουμε τα εργαλεία, γιατί να γίνουν νόμος του κράτους, και άρα από κει και πέρα κάθε κυβέρνηση να κρίνεται εάν έρχεται να καταργήσει ένα τέτοιο μέτρο, δηλαδή να κρίνεται για το αν θέλει να έχει τον έλεγχο, και από τους πολίτες θέλει να λογοδοτήσει στους πολίτες, και θέλει να είναι πιστή στους όρκους, στο σύνταγμα, ότι θα υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».



- «Πέρα από την λειτουργία του υβριδικού κόμματος, που είναι μια άλλη δομή, ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων είναι κρίσιμο τα μέλη μας να είναι δραστήρια στην τοπική κοινωνία, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους των ενδιαφερόντων τους. Δεν θέλουμε απλά, να είναι δραστήρια μέσα από το πληκτρολόγιο. Η κοινωνική δράση δεν μπορεί να γίνεται μόνο μέσα από το πληκτρολόγιο. Θέλουμε τη συμμετοχή σας όχι μόνο στη Συμπαράταξη, αλλά και στις διαδημοτικές κινήσεις, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, στα τοπικά κινήματα, εκεί όπου μπορεί να υπάρξει κινητοποίηση των ανθρώπων που θέλουν να είναι δραστήριοι, ενεργοί για να δουλέψουν, να γίνουν καλύτερα τα πράγματα στον τόπο μας».

Υγεία: Αυξήσεις μισθών και προσλήψεις

- «Το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει φέτος. Ό,τι φάγανε, φάγανε. Δεν στηρίξανε την αγροτική οικονομία. 15-20 μεγάλες επιχειρήσεις πήραν τη συντριπτική πλειοψηφία των κονδυλίων και οι υποδομές δεν έγιναν. Δεν στηρίχθηκε η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, η στέγη. Δεν στηρίχθηκαν κρίσιμοι τομείς της οικονομίας μας.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει η μέριμνα, η έγνοια, ώστε να ενισχυθούν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι με ανθρώπους που θα είναι δίπλα τους, για να τους στηρίζουν σε κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας. Με γεωπόνους, με κτηνιάτρους, με ανθρώπους που θα τους δίνουν κρίσιμες συμβουλές για το τι να παράξουν, πώς να το παράξουν. Και με χρηματοοικονομικούς συμβούλους, γιατί το να έχεις μια κτηνοτροφική μονάδα ή μια γεωργική μονάδα είναι μια επιχείρηση, δεν είναι μια απλή διαδικασία. Θέλουμε να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, και έχουμε και σχέδιο και την πολιτική βούληση να το κάνουμε».

- «Θα στηρίξουμε μισθολογικά τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Προφανώς οι δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν δεν μας δίνουν το περιθώριο να δώσουμε τις αυξήσεις που θα θέλαμε να δώσουμε. Αλλά έχουμε υπολογίσει, μεσοσταθμικά, πάνω από 500 ευρώ για τους νοσηλευτές και για τους γιατρούς. Το ακριβές ποσό θα το έχουμε στη ΔΕΘ. Μιλάμε για την ανάγκη άμεσης σημαντικής αύξησης των μισθών. Πρέπει να δούμε την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης. Αυτό σημαίνει προσλήψεις. Και επίσης χρειάζεται στήριξη της πρωτοβάθμιας υγείας διότι η δημιουργία πρωτοβάθμιας φροντίδας αποσυμφορεί τα νοσοκομεία».