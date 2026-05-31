Βαρεθήκατε τις ουρές στο Λούβρο ή στο Ουφίτσι; Ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις 5 πόλεις

Η Ζυρίχη μπορεί να είναι γνωστή ως χρηματοοικονομικό κέντρο, αλλά έχει και μια δημιουργική πλευρά. Το Kunsthaus Zürich έγινε η μεγαλύτερη γκαλερί τέχνης της χώρας όταν άνοιξε το 2021 η επέκτασή του, σχεδιασμένη από τον Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ. Η συλλογή του καλύπτει 800 χρόνια τέχνης και περιλαμβάνει παλιούς δασκάλους, Ελβετούς καλλιτέχνες όπως ο Τζιακομέτι, έργα των Μονέ, Σεζάν, Πικάσο, Βαν Γκογκ και Γουόρχολ, καθώς και σύγχρονους καλλιτέχνες.



Η περιοχή γύρω από το Kunsthaus είναι πλέον το Zurich Gallery Mile, το οποίο μπορείτε να εξερευνήσετε καλύτερα κατά τη διάρκεια του Zurich Art Weekend (12-14 Ιουνίου), που διοργανώνεται μια εβδομάδα πριν από την πιο διάσημη Art Basel. Οι γκαλερί διοργανώνουν ειδικές εκθέσεις, ξεναγήσεις και ομιλίες, ενώ υπάρχουν παραστάσεις, περίπατοι τέχνης, προβολές και πάρτι.

Δυτικά της Ζυρίχης, μια ζυθοποιία που χτίστηκε τη δεκαετία του 1890 μετατράπηκε σε κέντρο τέχνης τη δεκαετία του 1990. Το Löwenbräukunst-Areal στεγάζει πλέον αρκετές γκαλερί μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, συμπεριλαμβανομένου ενός παραρτήματος της Hauser & Wirth.

Κοντά στη λίμνη της Ζυρίχης, το Μουσείο Rietberg παρουσιάζει μη ευρωπαϊκή τέχνη σε τρεις ιστορικές βίλες (σε μία εκ των οποίων ο Βάγκνερ συνέθεσε τον «Τριστάνο και την Ιζόλδη»). Οι τρέχουσες εκθέσεις επικεντρώνονται σε ινδική ζωγραφική, ιαπωνικές ξυλογραφίες και κινεζικά αντικείμενα με λάκα.



Ημερήσια εκδρομή: Στο Μπάντεν, 15 λεπτά μακριά με το τρένο, το Μουσείο Λάνγκματ άνοιξε ξανά τις πόρτες του αυτόν τον μήνα μετά από δύο χρόνια ανακαίνισης. Η βίλα σε στυλ αρ νουβό φιλοξενεί περίπου 50 αριστουργήματα του γαλλικού ιμπρεσιονισμού από τους Σεζάν, Ντεγκά, Γκωγκέν, Μονέ, Πιζάρο, Ρενουάρ και άλλους.

Λιλ, Γαλλία

Το Παρίσι είναι η αδιαμφισβήτητη καλλιτεχνική πρωτεύουσα της Γαλλίας, αλλά η Λιλ διαθέτει μερικές εξαιρετικές γκαλερί με χαμηλότερες τιμές και πολύ λιγότερο κόσμο, σημειώνει ο Guardian.

Το Palais des Beaux-Arts, σε ένα όμορφο κτίριο του 19ου αιώνα, φιλοξενεί ίσως την πλουσιότερη συλλογή έργων τέχνης της Γαλλίας, μετά το Λούβρο, με καλλιτέχνες όπως ο Ροντέν, ο Βαν Ντάικ, ο Ρούμπενς, ο Ντελακρουά, ο Γκόγια και ο Κουρμπέ (και η είσοδος κοστίζει μόλις 7 ευρώ έναντι των 22 ευρώ του Λούβρου).

Το LaM, μια γκαλερί σύγχρονης και μοντέρνας τέχνης που απέχει 30 λεπτά με ποδήλατο, μετρό ή λεωφορείο από το κέντρο της πόλης, άνοιξε ξανά τον Φεβρουάριο μετά από εκτεταμένη ανακαίνιση. Η εναρκτήρια έκθεση είναι μια αναδρομική έκθεση του Βασίλι Καντίνσκι (μέχρι τις 14 Ιουνίου), ενώ η μόνιμη συλλογή περιλαμβάνει έργα των Μοντιλιάνι, Φερνάν Λεζέ, Πολ Κλέε και Λουίζ Μπουρζουά. Ο κήπος γλυπτών του περιλαμβάνει 10 μνημειώδη έργα του Αλεξάντερ Κάλντερ και άλλα.

Ημερήσια εκδρομή: Στο Ρουμπαί, 10 λεπτά μακριά με το τρένο, ένα πρώην κολυμβητήριο σε στυλ αρ ντεκό στεγάζει σήμερα το μουσείο La Piscine. Τα παλιά ντους και τα αποδυτήρια φιλοξενούν πλέον κεραμικά (μερικά από τον Πικάσο), πίνακες, υφάσματα, κοσμήματα και γλυπτά, όλα φωτισμένα από βιτρώ. Στο κοντινό Λανς, το μουσείο Λούβρ-Λανς – μια δορυφορική γκαλερί του Λούβρου – διαθέτει 250 έργα τέχνης ταξινομημένα χρονολογικά από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τα μέσα του 19ου αιώνα.

Βαρσοβία, Πολωνία

Η καλλιτεχνική σκηνή της Βαρσοβίας γνώρισε τεράστια άνθηση το 2024 με τα εγκαίνια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (MSN Warsaw). Το λαμπερό λευκό κτίριο έρχεται σε αντίθεση με το Παλάτι των Τεχνών και των Επιστημών του Στάλιν που βρίσκεται ακριβώς δίπλα και φιλοξενεί έργα Πολωνών και διεθνών καλλιτεχνών του 20ού και 21ου αιώνα, όπως η Sarah Lucas και ο Wolfgang Tillmans.

Άλλες σύγχρονες γκαλερί περιλαμβάνουν την Εθνική Πινακοθήκη Zachęta, η οποία διαθέτει έργα τέχνης του 20ού αιώνα και σύγχρονης τέχνης, από ζωγραφική έως εγκαταστάσεις, βίντεο και περφόρμανς. Έχει φιλοξενήσει εκθέσεις καλλιτεχνών όπως η Marlene Dumas και ο Luc Tuymens, ενώ αυτή τη στιγμή παρουσιάζει την Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα Barbara Kasten (μέχρι τις 7 Ιουνίου). Το Κάστρο Ujazdów στεγάζει πλέον το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, με ένα ποικίλο πρόγραμμα εκθέσεων, ομιλιών, ταινιών και υπαίθριων εκδηλώσεων στο γύρω πάρκο.

Η Βαρσοβία δεν έχει να προσφέρει μόνο σύγχρονη τέχνη. Το Εθνικό Μουσείο, που ιδρύθηκε το 1862, είναι ένα από τα παλαιότερα μουσεία της χώρας. Οι έξι μόνιμες πινακοθήκες του καλύπτουν μια χρονική περίοδο που εκτείνεται από την αρχαιότητα και τη μεσαιωνική τέχνη έως τον 19ο αιώνα. Ένα από τα αξιοθέατα είναι το τεράστιο έργο του Γιαν Ματέικο «Η Μάχη του Γκρούνβαλντ» (1878), ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες στην Πολωνία. Μια προσωρινή έκθεση με 30 πίνακες της γεννημένης στην Κρακοβία καλλιτέχνιδας Όλγα Μποζνάνσκα (1865-1940), η οποία έχει επίσης έργα στο Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι, θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου.



Και στο Βασιλικό Κάστρο, οι δύο πιο πολύτιμοι πίνακες στη Γκαλερί Λανκόροφσκι είναι έργα ενός παλιού δασκάλου: «Το κορίτσι στο πλαίσιο» και «Ο μελετητής στο αναλόγιο» του Ρέμπραντ.



Ημερήσια εκδρομή: Η Λοτζ, που απέχει μερικές ώρες με το τρένο, διαθέτει τρεις γκαλερί που καλύπτουν την τέχνη του 19ου, 20ου και 21ου αιώνα αντίστοιχα: το Μουσείο του Παλατιού Χερμπστ, το MS1 και το MS2.

Βερόνα, Ιταλία

Η όμορφη Βερόνα, η πατρίδα των άτυχων εραστών του Σαίξπηρ, επισκιάζεται ως καλλιτεχνικό κέντρο από τη γειτονική της Βενετία. Ωστόσο, αυτή η ρομαντική πόλη έχει να προσφέρει περισσότερα από το μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Το Palazzo Maffei, ένα μπαρόκ κτίριο του 17ου αιώνα στην Piazza della Erbe, άνοιξε ως γκαλερί το 2020. Είναι διαμορφωμένο σαν ένα καμπινέ των περίεργων αντικειμένων, εκθέτοντας μια απίστευτη ιδιωτική συλλογή έργων τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δίνεται μεγάλη έμφαση στους σύγχρονους δασκάλους, συμπεριλαμβανομένων των Πικάσο, Μιρό, Καντίνσκι και Μαγκρίτ.



Η GAM, η γκαλερί σύγχρονης τέχνης, βρίσκεται στο Palazzo delle Ragione, ένα από τα παλαιότερα δημόσια κτίρια της Ιταλίας (χτισμένο στα μέσα του 12ου αιώνα). Η συλλογή καλύπτει την περίοδο από τις αρχές του 19ου αιώνα έως σήμερα, με έμφαση στην ιταλική αβανγκάρντ. Εκτός από τα έργα τέχνης, οι επισκέπτες μπορούν να δουν την όμορφη Cappella dei Notai του παλατιού και να ανέβουν στην Torre dei Lamberti, το ψηλότερο κτίριο της Βερόνας.



Το μουσείο Castelvecchio, που στεγάζεται στο κάστρο του 14ου αιώνα, εκθέτει πίνακες του Βερονέζε και Βενετσιάνους από τη μεσαιωνική περίοδο έως τον 18ο αιώνα, με έργα των Μπελίνι, Τιντορέτο, Βερονέζε και Ρούμπενς.



Το Palazzo della Gran Guardia φιλοξενεί προσωρινές εκθέσεις – πιο πρόσφατα την έκθεση φωτογραφίας Human. Ο ιστότοπος VisitVerona διαθέτει ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων με όλες τις επερχόμενες εκθέσεις.

Ημερήσια εκδρομή: Κάντε κράτηση εκ των προτέρων για να δείτε τις τοιχογραφίες του Giotta στο παρεκκλήσι Scrovegni στην Πάδοβα, 45 λεπτά μακριά με το γρήγορο τρένο.

Όσλο, Νορβηγία

Οι λάτρεις της σύγχρονης τέχνης θα βρουν πολλά να θαυμάσουν στη νορβηγική πρωτεύουσα. Ο Έντβαρντ Μουνκ έχει το δικό του 13όροφο μουσείο, το Μουνκ, όπου εκτίθενται τρεις εκδοχές του «Η κραυγή» και άλλα διάσημα έργα, όπως «Ο ήλιος», «Ο χορός της ζωής» και «Αγάπη και πόνος». Το μουσείο παρουσιάζει επίσης έργα ζωγραφικής από συγχρόνους του Μουνκ και φιλοξενεί προσωρινές εκθέσεις – αυτή τη στιγμή της Πάουλα Ρέγκο (μέχρι τις 2 Αυγούστου). Έξω βρίσκεται το γλυπτό της Τρέισι Έμιν, «Η μητέρα», ύψους 9 μέτρων.



Το Εθνικό Μουσείο, που άνοιξε το 2022, είναι η μεγαλύτερη γκαλερί στις σκανδιναβικές χώρες. Διαθέτει αίθουσα αφιερωμένη στον Μουνκ, καθώς και τις δικές του εκδοχές του «Η κραυγή» και της «Μαντόνας». Η πρωτοπόρος γυναίκα καλλιτέχνιδα Χάριετ Μπάκερ έχει επίσης τη δική της αίθουσα, με πολλούς ακόμη Νορβηγούς καλλιτέχνες να εκτίθενται δίπλα σε Μπερτ Μοριζό, Ματίς, Πικάσο και άλλους.

Το Μουσείο Astrup Fearnley, σχεδιασμένο από τον Ρένζο Πιάνο (τον αρχιτέκτονα πίσω από το Κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι και το Whitney στη Νέα Υόρκη), διαθέτει μια κορυφαία συλλογή σύγχρονης τέχνης, καθώς και προσωρινές εκθέσεις.

Ημερήσια εκδρομή: Ο Μουνκ είχε μια βίλα στο Ράμμε, 40 λεπτά από το Όσλο, από το 1910 μέχρι τον θάνατό του το 1944. Το κτήμα έχει ανακαινιστεί και οι επισκέπτες μπορούν πλέον να κλείσουν μια ξενάγηση, να επισκεφθούν μια υπόγεια γκαλερί τέχνης όπου εκτίθενται τα έργα του όπως και άλλων Νορβηγών καλλιτεχνών του 19ου και 20ού αιώνα, καθώς και να ακολουθήσουν μια υπαίθρια πολιτιστική διαδρομή κατά μήκος του φιόρδ.