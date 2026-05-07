Βαριές κατηγορίες στους συλληφθέντες για τον φόνο του «θαμνάκια» στο Χαλάνδρι - Ποιο ήταν το θύμα

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν οι άνδρες που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσχούρη, γνωστού με το προσωνύμιο «θαμνάκιας», στο Χαλάνδρι στις 24 Απριλίου 2025.

Οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν χθες και οδηγήθηκαν σήμερα Πέμπτη (7/5) στην Ευελπίδων, βαρύνονται με 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα.

Ειδικότερα, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για:

Ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συναυτουργία (κακούργημα)

Άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία (κακούργημα)

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπους κατά συναυτουργία (κακούργημα)

Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα)

Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση (κακούργημα)

Διακεκριμένη περίπτωση φθοράς με εκρηκτικές ύλες κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πολεμικό τουφέκιο (κακούργημα)

Εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα)

Οπλοχρησία (πλημμέλημα)

Κλοπή κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)

Διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)

Πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση (πλημμέλημα)

Παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών (πλημμέλημα)

Απειλή (πλημμέλημα)

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Σημειώνεται ότι δίωξη για τη δολοφονία του «θαμνάκια» αντιμετωπίζει και ένας Έλληνας που είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές. Η εισαγγελία έδωσε σύμφωνη γνώμη για την έκδοση εντάλματος σύλληψης -εφόσον το κρίνει ο ανακριτής- για τον έγκλειστο που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σχεδίαζαν τη δολοφονία βαρυποινίτη όταν θα έπαιρνε άδεια από τη φυλακή

Όσον αφορά το τρίτο αδίκημα που εμπλέκονται οι συλληφθέντες -της παραβίασης προσωπικών δεδομένων-, σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, οι άνδρες φέρονται να είχαν βάλει κάμερες και GPS στο σπίτι δικηγόρου πασίγνωστου βαρυποινίτη, με τους συλληφθέντες να σχεδίαζαν τη δολοφονία του ποινικού όταν θα έπαιρνε άδεια από τη φυλακή.

Ο Γιώργος Μοσχούρης

Του είχαν στήσει ενέδρα θανάτου στο Χαλάνδρι

Οι δράστες φαίνεται πως είχαν στήσει «καρτέρι θανάτου» στον Γιώργο Μοσχούρη, τον οποίο «γάζωσαν» με καλάσνικοφ, μόλις βγήκε από ιατρικό κέντρο επί της οδού Παλαιολόγου, το απόγευμα της 24ης Απριλίου 2025 στο Χαλάνδρι.

Λίγο αργότερα, στο Πάτημα Χαλανδρίου βρέθηκε καμένο όχημα, το οποίο οι Αρχές θεωρούν πως πρόκειται για το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν οι εκτελεστές.

Ποιος ήταν ο «θαμνάκιας» Γιώργος Μοσχούρης

Όσον αφορά το θύμα της δολοφονίας στο Χαλάνδρι, ο Γιώργος Μοσχούρης ή «θαμνάκιας», είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις Αρχές μεταξύ άλλων για λαθρεμπόριο καυσίμων, προστασία και εκβιασμούς.

Μάλιστα, το 2020 είχε γίνει ξανά απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του. Η δράση του όμως μετά την πρόσφατη αποφυλάκισή του φαίνεται πως έφερε και την άγρια εκτέλεσή του.