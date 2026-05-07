Greek Mafia: Το σχέδιο εκτέλεσης του «θαμνάκια», ο ρόλος των 4 και ο εμπρησμός

Δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, έκρηξη, εμπρησμό, παραβίαση απορρήτου επικοινωνίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή, κλοπή, εκρηκτικά, καθώς και για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, σχηματίστηκε από το ελληνικό FBI για τους τρεις συλληφθέντες και τον έναν έγκλειστο που κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη ή «θαμνάκια».

Πρόκειται για μία πολύμηνη έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, με τους αστυνομικούς να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο -κάμερες ασφαλείας, DNA, μαρτυρικές καταθέσεις, πληροφορίες κ.ά.- προκειμένου να εξιχνιάσουν με υπόθεση με... άρωμα Greek Mafia κι ένα «συμβόλαιο θανάτου» με την υπογραφή του διαβόητου Έντικ.

Οι τέσσερις της δικογραφίας κατηγορούνται ότι συνέστησαν εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονιών, την πρόκληση εκρήξεων, την παρακολούθηση επικείμενων στόχων επιθέσεων, καθώς και τη διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Πιο αναλυτικά:



- την 24-04-2025, συλληφθέν μέλος της οργάνωσης μετέφερε τους φυσικούς αυτουργούς της ανθρωποκτονίας ημεδαπού, στο προκαθορισμένο «σημείο έναρξης», όπου είχαν σταθμευμένα τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγκληματική ενέργεια,

- το διάστημα από 23 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2024, 2 συλληφθέντα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν συστηματικά και οργανωμένα τις κινήσεις ημεδαπής, χρησιμοποιώντας τεχνικά μέσα, με δυνατότητα οπτικοακουστικής καταγραφής, προκειμένου να εντοπιστεί έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα,

- πρώτες πρωινές ώρες της 16 Αυγούστου 2024, συλληφθείς της οργάνωσης από κοινού με τον έγκλειστο τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων που εδρεύει σε περιοχή της Νέας Ερυθραίας, ενώ

- το διάστημα από 29 έως 30 Αυγούστου 2024, αφαίρεσαν όχημα που ήταν σταθμευμένο σε περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής.

Σημειώνεται ότι στις τρεις από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ένας εκ των συλληφθέντων είναι το ίδιο πρόσωπο, αποτελώντας τον κοινό επιχειρησιακό και οργανωτικό πυρήνα όλων των πράξεων, με πολυεπίπεδη συμμετοχή σε αυτές, αναλαμβάνοντας ρόλους σχεδιασμού, συντονισμού και εκτέλεσης. Επιπλέον, έτερος συλληφθείς είχε επιχειρησιακό ρόλο καθοδήγησης στην ανθρωποκτονία της 24-04-2025, παρέχοντας οδηγίες και κατευθύνσεις στους φυσικούς αυτουργούς, ευρισκόμενος μαζί τους, κατά την προετοιμασία, την τέλεση της πράξης και διαφυγή τους.



Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 13.662 ευρώ, 10 τηλέφωνα, 506,84 γραμμάρια κάνναβης, 2 τρίφτες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, 3 μαχαίρια 3 φυσίγγια, αναβολικές ουσίες, 4 routers, 4 συσκευές γεωεντοπισμού (GPS), κάμερα παρακολούθησης και συσκευή αντιγραφής συχνοτήτων.



Οι συλληφθέντες, η πλειοψηφία των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.