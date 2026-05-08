Το διαβιβαστικό της δολοφονίας Καραϊβάζ στα χέρια του «Θαμνάκια» - Το εύρημα στο αυτοκίνητό του

Η εύρεση της απόρρητης υποβλητικής αναφοράς για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ μέσα στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του Γιώργου Μοσχούρη, τη στιγμή της δικής του εκτέλεσης, ανατρέπει τα δεδομένα για τον ρόλο του στον υπόκοσμο.

Παρόλο που το όνομά του δεν είχε ακουστεί ποτέ επίσημα στα κατηγορητήρια, ο «Θαμνάκιας» θεωρούνταν από τις Αρχές και τη νύχτα ως ο σκιώδης εντολέας μεγάλων χτυπημάτων. Η κατοχή δικαστικών εγγράφων, που φέρεται να εξασφάλισε μέσω των αδελφών Λάλλα, αποδεικνύει ότι η «Greek Mafia» είχε πρόσβαση στην καρδιά των αστυνομικών ερευνών, ελέγχοντας την τύχη των ποινικών φακέλων πριν καν αυτοί φτάσουν στον ανακριτή.

Η Δικογραφία-ντοκουμέντο στην πόρτα του οδηγού



Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της αστυνομικής έρευνας, μέσα στη μαύρη θωρακισμένη BMW X5 M50i που χρησιμοποιούσε ο Μοσχούρης, εντοπίστηκε στην πόρτα του οδηγού το διαβιβαστικό έγγραφο που αφορά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.



Η παρουσία αυτού του εγγράφου επιβεβαιώνει τη στενή σχέση του Μοσχούρη με την υπόθεση, ενισχύοντας τις υποψίες ότι λειτουργούσε ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των φυσικών αυτουργών και της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης.



Ο ρόλος άλλων κατηγορουμένων και οι «διαρροές»



Το κρίσιμο ερώτημα που απασχόλησε τις Αρχές ήταν το πώς ένα τέτοιο έγγραφο κατέληξε στα χέρια ενός στόχου της αστυνομίας. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η δικογραφία περιήλθε στην κατοχή του μέσω άλλων κατηγορούμενων που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση Καραϊβάζ. Παρότι το έγγραφο σημειώνει πως η προανάκριση του 2017 δεν συνδέθηκε άμεσα με τις τρέχουσες υποθέσεις, η πραγματικότητα δείχνει ένα δίκτυο πληροφόρησης που επέτρεπε στον Μοσχούρη να γνωρίζει ακριβώς τι στοιχεία είχαν οι αστυνομικοί εναντίον του ίδιου και των συνεργατών του.