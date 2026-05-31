Βίαιη σύλληψη Παλαιστίνιας εγκύου στην Ολλανδία: Την πέταξαν στο έδαφος και την έσυραν - Βίντεο

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Ολλανδία η υπόθεση μιας Παλαιστίνιας που αιτείται άσυλο, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο να ακινητοποιείται και να συλλαμβάνεται βίαια από αστυνομικούς.

Η γυναίκα, που ήταν έγκυος, υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση αυτή είχε ως συνέπεια να γεννήσει πρόωρα και να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

🇳🇱: A very low and unprofessional conduct by Dutch Police Officer, Throws Pregnant Woman to Ground in Hospital.



A video from May 29, 2026, shows a Dutch police officer grabbing a pregnant woman by the arm and throwing her down during a confrontation at a hospital in Amsterdam,… pic.twitter.com/fgO9J2BARn — World In Last 24hr (@world24x7hr) May 30, 2026

Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε κέντρο υποδοχής αιτούντων άσυλο στο Ζάιστ, κοντά στην Ουτρέχτη. Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς να ρίχνουν στο έδαφος μια εμφανώς έγκυο γυναίκα και στη συνέχεια να τη σέρνουν κατά τη διάρκεια επιχείρησης της σύλληψης.

Η ίδια υποστηρίζει ότι πλησίασε τους αστυνομικούς όταν εκείνοι προχωρούσαν στη σύλληψη του συζύγου της, ζητώντας να παραμείνει κοντά του. Όπως τονίζει, δεν επέδειξε επιθετική συμπεριφορά και θεωρεί ότι η βία που ασκήθηκε εναντίον της ήταν αδικαιολόγητη.

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, λίγο πριν από το επεισόδιο, ο σύζυγός της είχε ενημερωθεί πως ο αδελφός του σκοτώθηκε στη Γάζα. Η είδηση φέρεται να τον οδήγησε σε «έκρηξη», ενώ αναφέρθηκε και καταστροφή τηλεόρασης εντός της δομής, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας.

Σε ένα από τα βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί, αστυνομικός φαίνεται να αρπάζει τη γυναίκα και να την ακινητοποιεί στο έδαφος. Σε άλλο οπτικό υλικό διακρίνονται αστυνομικοί να τη μεταφέρουν ενώ βρίσκεται πεσμένη. Οι εικόνες έχουν αναπαραχθεί ευρέως από διεθνή μέσα ενημέρωσης και έχουν προκαλέσει κατακραυγή.