Viral οι γκριμάτσες του Μασκ ενώ φωτογραφίζεται με τον Τιμ Κουκ στο Πεκίνο

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η σκηνή με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μασκ και τον τέως CEO της Apple, Τιμ Κουκ, από το επίσημο δείπνο που διοργάνωσε ο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ο Διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών συναντήθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων με τον Τιμ Κουκ να πλησιάζει τον Μασκ για μια αναμνηστική φωτογραφία.

Τότε, ο ιδιοκτήτης της Χ στήθηκε στο φακό αλλά αντί να χαμογελάσει τυπικά, άρχισε να κάνει ιδιαίτερες γκριμάτσες ενώ μόλις αποχώρησε ο Τιμ Κουκ ξεφύσιξε σαν να γλίτωσε από το «μαρτύριο».

SPOTTED: Elon Musk poses for pictures with Apple's Tim Cook at the Chinese state banquet in Beijing.



Musk and Cook are just two of the major American CEOs joining President Trump on his trip to China for his historic summit with President Xi. pic.twitter.com/hEsFzgsshM — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Δισεκατομμυριούχοι και CEOs της Wall Street στο πλευρό του Τραμπ στην Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί μια ιστορική επίσημη επίσκεψη στην Κίνα έχοντας μαζί του μια σημαντική ομάδα της αμερικανικής εταιρικής ελίτ και του πλούτου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, όπως προαναφέραμε ο Έλον Μασκ, και ο απερχόμενος διευθύνον σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ.

Κατά τη διάρκεια μιας στάσης ανεφοδιασμού του Air Force One στην Αλάσκα, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, η οποία έσπασε ρεκόρ κεφαλαιοποίησης αγοράς με περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Μάιο, ανέβηκε στο αεροσκάφος και εντάχθηλε στο γκρουπ. Στο Πεκίνο εκπροσωπήθηκε επίσης η οικογενειακή επιχείρηση του προέδρου, ο Οργανισμός Τραμπ.

Πριν από την άφιξή του, ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ελίτ της Wall Street, όπως οι Goldman Sachs, GE Aerospace και Qualcomm, συμμετείχαν στο ταξίδι για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

«Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο Σι, έναν ηγέτη εξαιρετικής διάκρισης, να “ανοίξει” την Κίνα, ώστε αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα “μαγικά” τους και να βοηθήσουν να φτάσει η Λαϊκή Δημοκρατία σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του.