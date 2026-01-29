Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ τσιγκούνης - Μετρούσε πόσες χαρτοπετσέτες ξοδέψαμε»

Άλλο να είσαι μετρημένος στο χρήμα και άλλο να έχεις καβούρια στην τσέπη και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και είναι κάτι που το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή “Happy day” για την εμπειρία που είχε μεγαλώνοντας στο σπίτι με έναν πατέρα που ήταν πολύ σφιχτός. «Ήταν εφιάλτης όλο αυτό, ξέρεις, όταν έχεις πατέρα λογιστή και ασχολείται μόνο με τα οικονομικά θέματα, είχα πει πως αυτό το επάγγελμα δεν θα ήθελα ποτέ να το κάνω! Και στη “Μουρμούρα” ήμουν λογιστής οπότε είπα “δεν μπορεί να με ακολουθεί αυτή κατάρα και στη ζωή μου και στην καλλιτεχνική μου πορεία”.

Τέλος πάντων, από εκεί λοιπόν χάλασε η σχέση μου με το χρήμα. Εντάξει, όχι ότι δεν είναι θέμα επιβίωσης και το σέβομαι, αλλά από την άλλη δεν κάνω προϋπολογισμό, δεν λέω πόσα να βγάλω, πόσα να χαλάσω, δεν αποταμιεύω... Όσα έρθουν και όσα πάνε».

«Κόψε τη μισή, δεν χρειάζεσαι ολόκληρη»

«Είχε μεγάλη τσιγκουνιά ο πατέρας μου. Αχ, αχ, δεν παιζόταν, τώρα δεν μπορώ να πω τι μετρούσε, αλλά μετρούσε τα πάντα. Η μητέρα μου το είχε αποδεχτεί, αλλά κι αυτή είναι μια σιωπή μέσα της. Εκείνος είχε δει και περιπτώσεις ανθρώπων που καταστράφηκαν και κάπως έτσι το πήγαινε, αλλά εντάξει, ήταν πολύ περιοριστικός σε πολλά πράγματα.

Μου έπαιρνε ότι ήθελα, αλλά στο σπίτι ήταν κάπως… Δηλαδή μετρούσε ας πούμε, πόσες χαρτοπετσέτες ξοδέψαμε. Σοβαρά. Ακόμη και συνάχι όταν είχες σου έλεγε: “κόψε τη μισή, δεν χρειάζεται ολόκληρη”.