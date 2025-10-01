Βοιωτία: Στη φυλακή για έναν μήνα η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της

Την ενοχή της 62χρονης, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο, προκειμένου - σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για - να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της στη Βοιωτία, έκρινε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θηβών.

Η καταδίκη αφορά στο αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης (στους αστυνομικούς όταν πήγαν στο σπίτι της και παρουσίασε μια άλλη γυναίκα ως τη μητέρα της). Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης, δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών.

Ο εισαγγελέας πρότεινε η ποινή να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και να εκτίσει δύο μήνες στη φυλακή. Τελικά, το προεδρείο αποφάσισε ποινή φυλάκισης με μερική έκτιση ένα μήνα και αναστολή του υπόλοιπου μέρους.