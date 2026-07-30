Στο εδώλιο η διευθύντρια των ΚΕΠ που έθαψε τη μητέρα της για τη σύνταξη - Το χρονικό της φρίκης

Να παραπεμφθεί σε δίκη η 62χρονη πρώην διευθύντρια των ΚΕΠ Οινοφύτων, που είχε θάψει την 92χρονη μητέρα της σε ένα μαντρί, δίπλα στο σπίτι τους για να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της, ζητά ο εισαγγελέας με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει ο FLASΗ, o εισαγγελέας ζητά την παραπομπή της 62χρονης σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης και για τα πλημμελήματα του ενταφιασμού νεκρού χωρίς άδεια, της απάτης κατ’ εξακολούθηση κατά του ΕΦΚΑ και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση και χρήσης αυτής.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το μακάβριο μυστικό αποκαλύφθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο ύστερα από καταγγελίες κατοικιών, οι οποίοι δεν είχαν δει την ηλικιωμένη στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. H 62χρονη τους έλεγε πως η μητέρα της είχε μεταφερθεί σε κάποια δομή στην Κόρινθο. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της, στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας, η 62χρονη παρουσίασε ως μητέρα της μία άλλη ηλικιωμένη κάτοικο της περιοχής. Τότε, σε έρευνα που έκαναν στο σπίτι, διαπίστωσαν πως στον περιβάλλοντα χώρο υπήρχε ένα μαντρί. Εκεί, έσκαψαν έναν λάκκο και εντόπισαν το άψυχο σώμα της 92χρονης.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΘΑΨΕ Η 62ΧΡΟΝΗ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

«Την έθαψα γιατί είχα οικονομικά προβλήματα»

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων, η πρώην διευθύντρια των ΚΕΠ ομολόγησε στους αστυνομικούς πως η μητέρα της είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και αποφάσισε να την θάψει στον στάβλο, δίπλα στο σπίτι της, για να εισπράττει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της επειδή είχε ανάγκη τα χρήματα. Τότε, η εισαγγελία της Θήβας είχε διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος της 62χρονης στο θάνατο της μητέρας της.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ 62ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

Στη φυλακή για ένα μήνα

Τον Οκτώβριο του 2025, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βοιωτίας έκρινε ένοχη την 62χρονη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης για όσα, αναληθώς, είχε παρουσιάσει στους αστυνομικούς όταν είχαν πάει στο σπίτι της για να αναζητήσουν την ηλικιωμένη μητέρα της. Το δικαστήριο της είχε επιβάλλει ποινή φυλάκισης 14 μηνών, εκ των οποίων εξέτισε τον ένα μήνα στη φυλακή.

ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΤΗΣ 62 ΧΡΟΝΗΣ ΠΟΥ ΕΘΑΨΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ)

Πλέον, τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή ή όχι της 62χρονης σε δίκη για τα τέσσερα αδικήματα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει με βούλευμά του για τη ποινική πορεία της υπόθεσης.