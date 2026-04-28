Βορίζια: Νέο επεισόδιο ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη - Δυο συλλήψεις

Σε διαρκή «αναβρασμό» παραμένει η τοπική κοινωνία στα Βορίζια της Κρήτης, καθώς η βαριά σκιά της αιματηρής τραγωδίας του περασμένου Νοεμβρίου συνεχίζει να πυροδοτεί εντάσεις και νέα επεισόδια.

Η υπόθεση με θύματα τον Φανούρη Καργάκη και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη εξακολουθεί να... δηλητηριάζει την καθημερινότητα, με τις δύο οικογένειες να συνυπάρχουν στο ίδιο χωριό και τις αντεγκλήσεις να είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου, όταν η χήρα του Φανούρη Καργάκη υπέβαλε μήνυση κατά δύο νεαρών γυναικών, 26 και 20 ετών, από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Όπως καταγγέλλεται, οι δύο γυναίκες φέρονται να πέρασαν με αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της, να επιβράδυναν και να απείλησαν τον μόλις 9 ετών γιο της, ένα περιστατικό που έρχεται να οξύνει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα.

Οι καταγγελλόμενες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο αρνήθηκαν κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «στημένη» υπόθεση. Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ τους έγιναν αυστηρές συστάσεις, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μία εκ των δύο είναι σύζυγος προφυλακισμένου για την πολύκροτη υπόθεση του Νοεμβρίου και μάλιστα πρόσφατα έφερε στον κόσμο το παιδί τους, στοιχείο που προσθέτει νέα διάσταση στο ήδη περίπλοκο σκηνικό.

Πεδίο μάχης το χωριό

Η καθημερινότητα στο χωριό θυμίζει «πεδίο μάχης», με φραστικά επεισόδια, αλληλοκατηγορίες και συνεχείς προστριβές, κρατώντας την τοπική κοινωνία σε κατάσταση διαρκούς ανησυχίας.

Ενδεικτικά της έκρυθμης κατάστασης είναι και τα όσα εκτυλίχθηκαν τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν η ένταση μεταφέρθηκε ακόμη και στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, με προπηλακισμούς που προκάλεσαν σοκ στους κατοίκους.