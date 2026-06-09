Βρετανία: 17χρονη γνώρισε 21χρονο μέσω Snapchat και έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από 4 Αφγανούς

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Βρετανία εκδικάζεται αυτές τις ημέρες στο Δικαστήριο του Μπρίστολ, όπου τέσσερα άτομα κατηγορούνται ότι βίασαν επανειλημμένα μια 17χρονη κοπέλα έπειτα από γνωριμία που ξεκίνησε σε εμπορικό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η ανήλικη είχε βγει για χριστουγεννιάτικα ψώνια με μια φίλη της στο εμπορικό κέντρο Cabot Circus, όταν γνώρισε έναν 21χρονο άνδρα. Σύμφωνα με την εισαγγελία ακολούθησε διαδικτυακή επικοινωνία μέσω Snapchat και λίγες ημέρες αργότερα οργανώθηκε η μεταφορά της με ταξί από το σπίτι της στο Σόμερσετ σε κατοικία στο Μπρίστολ.

Οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας

Κατά την έναρξη της δίκης, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι η 17χρονη βρέθηκε μόνη, μακριά από το σπίτι της και σε άγνωστο περιβάλλον, όπου -όπως ισχυρίζεται η κατηγορούσα αρχή- υπέστη επανειλημμένη σεξουαλική κακοποίηση επί αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της 30ής Νοεμβρίου 2025 σε κατοικία στην περιοχή Σεντ Γουέρμπεργκς του Μπρίστολ. Εκεί, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, της προσφέρθηκαν αλκοόλ και τσιγάρα, ενώ στη συνέχεια φέρεται να δέχθηκε σεξουαλικές επιθέσεις από περισσότερα από ένα άτομα.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι η 17χρονη ήταν απομονωμένη, βρισκόταν σε μια πόλη μακριά από το σπίτι της και περιτριγυρισμένη από άτομα που δεν γνώριζε.

Η γνωριμία μέσω Snapchat

Οι ένορκοι άκουσαν ότι η πρώτη γνωριμία έγινε στις 25 Νοεμβρίου 2025, όταν η κοπέλα φέρεται να αντάλλαξε στοιχεία επικοινωνίας με τον 21χρονο, όπως περιγράφει η Daily Record.

Κατά την εισαγγελική εκδοχή, λίγες ημέρες αργότερα εκείνος ζήτησε να επικοινωνούν μέσω Snapchat και άρχισε να αναπτύσσει στενότερη επαφή μαζί της.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο φέρεται να δείχνει τους δύο να περπατούν μαζί πριν μεταβούν στην κατοικία όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

«Πίστευε ότι συναντούσε τον νέο της φίλο»

Η εισαγγελία υποστήριξε ότι η 17χρονη πίστευε πως θα συναντούσε έναν πιθανό νέο σύντροφο και όχι ότι θα βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα της ανήλικης επικοινώνησε με την αστυνομία, γεγονός που οδήγησε τελικά στην έναρξη της έρευνας.

Η κοπέλα στη συνέχεια έδωσε αναλυτική κατάθεση στους αστυνομικούς για όσα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχαν συμβεί εκείνο το βράδυ.

Στο εδώλιο βρίσκονται τρεις νεαροί άνδρες ηλικίας 19 και 21 ετών, καθώς και ένας 16χρονος, άπαντες με καταγωγή από το Αφγανιστάν.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν βιασμό, επίθεση με διείσδυση και εμπορία ανθρώπων, ανάλογα με την περίπτωση. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες.



Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έως και τρεις εβδομάδες.

