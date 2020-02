Ιώσεις τροφές : Πρόληψη με 10 φαγώσιμα «φάρμακα»

Ιώσεις τροφές: Τα φάρμακα για τη γρίπη δεν είναι πάντα τόσο αποτελεσματικά από μόνα τους. Το ανοσοποιητικό πρέπει να τονωθεί και ο άμεσος τρόπος είναι οι τροφές που δίνουμε στον οργανισμό μας.

Ιώσεις τροφές : Με τα στελέχη των ιώσεων να «σαρώνουν» εδώ και μέρες κάθε διατροφική πληροφορία είναι χρήσιμη. Χρειάζεται να ρίξουμε το βάρος στη διατροφή μας και να την εμπλουτίσουμε με τροφές που βρίσκονται ήδη μέσα στην κουζίνα μας και μπορούν να επισπεύσουν την ανάρρωσή μας. Η παρακάτω λίστα θα σας δείξει τι μπορεί να σας βοηθήσει σε ώρες ανάγκης.

Εσπεριδοειδή για βιταμίνη C

Η βιταμίνη C, η οποία υπάρχει στα εσπεριδοειδή, είναι ένα αντιοξειδωτικό που μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα του κρυολογήματος κατά 23%, όπως έχουν δείξει μελέτες. Συγκεκριμένα, ανασκόπηση παλιότερων μελετών έδειξε ότι 1 με 8 γραμμάρια της βιταμίνης (1000 με 8000 mg) μπορούν να φέρουν αποτελέσματα και μπορείτε να τα λάβετε είτε από εσπεριδοειδή, είτε από μπρόκολο, παπάγια, κόκκινη πιπεριά, ντομάτα, λαχανάκια Βρυξελλών ή ακόμη και από συμπληρώματα. Σε μερικούς ανθρώπους, οι υψηλές ποσότητες βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσουν πεπτικά προβλήματα, γι’ αυτό αν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, μειώστε αμέσως την ποσότητα βιταμίνης C που λαμβάνετε.

Κοτόσουπα: Το γνωστό αλλά και σχετικά ...μυστήριο γιατρικό

Όχι μόνο μας παρέχει με τα απαραίτητα υγρά που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να καταπολεμήσει τους ιούς, αλλά ταυτόχρονα μειώνει και τη φλεγμονή που προκαλεί ενοχλητικά συμπτώματα όπως ρινική καταρροή. Είναι βέβαια άγνωστο ακόμα και στους επιστήμονες ποιο ακριβώς συστατικό μας παρέχει τα περισσότερα οφέλη, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι πρόκειται για όλο το συνδυασμό του κοτόπουλου με λαχανικά που κάνουν ούτως ή άλλως καλό στην υγεία μας.

Τροφές πλούσιες σε σελήνιο που τονώνουν το ανοσοποιητικό

Περίπου 28 γραμμάρια φιστικιών Βραζιλίας ξεπερνούν την ημερήσια συνιστώμενη δόση σεληνίου, ενός μετάλλου που βοηθά στην τόνωση του ανοσοποιητικού. Στην πραγματικότητα, ένα μέσο βραζιλιάνικο φιστίκι περιέχει περίπου 70 μικρογραμμάρια σεληνίου, γι’ αυτό άλλωστε συστήνεται και από τους ειδικούς. Όταν υπάρχει επάρκεια σεληνίου στον οργανισμό μας, αυξάνεται η παραγωγή των κυτοκινών, οι οποίες βοηθούν να διώξουμε τον ιό μια ώρα αρχύτερα. Το σημαντικό αυτό για τον οργανισμό μας μέταλλο μπορείτε να το λάβετε επίσης και από διάφορα θαλασσινά όπως αστακό, στρείδια, μύδια, καβούρια κ.λπ.

Σκόρδο, κρεμμύδι πράσο

Προσθέστε σκόρδο και κρεμμύδι στην κοτόσουπα. Όταν αυτά τα δύο συνδυάζονται μας κάνουν καλό λόγω των δεκάδων αντισηπτικών ευρέος φάσματος που περιέχουν και των συστατικών που τονώνουν το ανοσοποιητικό μας. Μελέτη που έγινε, μάλιστα, σε 142 άτομα τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, έδειξε ότι η ομάδα που λάμβανε το εικονικό φάρμακο παρουσίασε 65 κρυολογήματα, ενώ η ομάδα που κατανάλωνε σκόρδο και κρεμμύδι, μόνο 24. Άλλη μια ευεργετική δράση του σκόρδου είναι ότι βοηθάει να «ανοίξουν» τα μπλοκαρισμένα ιγμόρεια.

Μανιτάρια για το κρυολόγημα

Όπως και το σελήνιο, έτσι και τα μανιτάρια αυξάνουν την παραγωγή κυτοκινών που βοηθούν στην καταπολέμηση τέτοιου είδους ασθενειών , ενώ περιέχουν επίσης και πολυσακχαρίδες, μια άλλη κατηγορία που υποστηρίζει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Στην παραδοσιακή Κινέζικη ιατρική, μάλιστα, χρησιμοποιούνται συνήθως συγκεκριμένες ποικιλίες μανιταριών για την καταπολέμηση του κρυώματος, όπως τα ρέισι, σιτάκε και μαιτάκε.

Το μαύρο πιπέρι μειώνει την καταρροή

Λίγο μαύρο και πάντα φρεσκοτριμμένο πιπέρι ειδικά αν ανακατέψουμε λίγο μαύρο πιπέρι με πιπερόριζα (τζίντζερ) και ξίδι, μπορούμε να αυξήσουμε την απορρόφηση φαρμάκων που έχουμε πάρει προκειμένου να μας βοηθήσουν στο κρύωμα. Οι κόκκοι του μαύρου πιπεριού, μάλιστα, έχουν ιδιαιτέρως υψηλή περιεκτικότητα σε πιπερίνη, η οποία έχει αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες.

Μέλι το αντιμικροβιακό

Όσον αφορά το κρύωμα, το μέλι μπορεί να απαλύνει τον πονόλαιμο, ενώ οι αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητές του βοηθούν στην καταπολέμηση των ιών, των βακτηρίων και των μυκητών. Αποφύγετε να δώσετε μέλι σε παιδιά κάτω του ενός έτους, καθώς το ανοσοποιητικό τους δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά για να καταπολεμήσει την παιδική βοτουλίαση, η οποία μπορεί να προκληθεί από το μέλι.

Γιαούρτι που περιέχει τα «καλά» βακτήρια

Μέσα στα γιαούρτια με προβιοτικά, βρίσκεται ένα συγκεκριμένο βακτήριο ο Lactobacillus reuteri, ο οποίος μπλοκάρει τον πολλαπλασιασμό των ιών στο σώμα όταν αρρωσταίνουμε. Πρέπει, όμως, να δώσετε προσοχή στα γιαούρτια που αγοράζετε, καθώς δεν περιέχουν όλα προβιοτικά, γι’ αυτό ή ψάξτε αυτά που το αναγράφουν ή ζητήστε τα.

Πιπερόριζα: κατά του βήχα και της καταρροής

Το τζίντζερ – η γνωστή σε όλους μας πιπερόριζα – μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από το να ανακουφίσει το λαιμό που «γρατζουνάει», καθώς περιέχει χημικές ουσίες, οι οποίες στοχεύουν στους ιούς που προσβάλλουν τη ρινική κοιλότητα, αλλά και ουσίες που μας ανακουφίζουν από το βήχα. Ταυτόχρονα, αποτελεί έναν φυσικό τρόπο για τη μείωση του πόνου και του πυρετού, καθώς κι ένα ήπιο ηρεμιστικό που μας βοηθάει να ξεκουραστούμε όσο είμαστε άρρωστοι. Προσθέστε λίγο στο τσάι σας, προσέξτε, μόνο, την καυτερή του γεύση.

Κόκκινο κρασί: βοηθάει και στο κρύωμα

Κάποια στιγμή που βραδιάζει, η ρεσβερατρόλη και οι πολυφαινόλες του κόκκινου κρασιού δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο που δουλεύουν και τα καλά βακτήρια του γιαουρτιού. Όταν οι ιοί εισχωρήσουν στον οργανισμό μας αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και τα παραπάνω συστατικά αποτρέπουν την εξάπλωσή τους. Αν, όμως, δεν είστε φίλοι του αλκοόλ ή αισθάνεστε πολύ άσχημα για να πιείτε λίγο κρασί, μπορείτε εναλλακτικά να δοκιμάσετε λίγο σταφύλι ή φιστίκια, τα οποία επίσης είναι πλούσια σε ρεσβερατρόλη.