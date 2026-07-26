Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Τομ Χανκς έχει δείξει πόσο προσιτός παραμένει παρά τη λαμπρή πορεία του στο Χόλιγουντ. Αυτή τη φορά, μια αυθόρμητη συνάντηση με έναν Έλληνα θαυμαστή του χάρισε μία αντίδραση που κέρδισε το διαδίκτυο.

Όλα συνέβησαν όταν ο θαυμαστής τού αποκάλυψε ένα μεγάλο τατουάζ στη γάμπα του, αφιερωμένο σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του ηθοποιού.

Το «ουάου» που τα είπε όλα

Μόλις ο Τομ Χανκς αντιλήφθηκε ότι το σχέδιο απεικόνιζε τον ίδιο ως τον αξέχαστο Φόρεστ Γκαμπ, έσκυψε για να το παρατηρήσει από κοντά.

Με ένα πλατύ χαμόγελο και εμφανή έκπληξη αναφώνησε «Wow», δείχνοντας με το χέρι του το τατουάζ και ανταλλάσσοντας λίγα λόγια με τον θαυμαστή του, ο οποίος δεν έκρυβε τη συγκίνησή του.

Η αυθεντική του αντίδραση έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή.

Ένα βίντεο που έγινε viral

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Έλληνα θαυμαστή στο TikTok και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να κάνει τον γύρο των social media.

Χιλιάδες χρήστες σχολίασαν τη φυσικότητα και τη ζεστασιά με την οποία αντέδρασε ο διάσημος ηθοποιός, επισημαίνοντας για ακόμη μία φορά ότι παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς και προσιτούς σταρ του Χόλιγουντ.

Ο ρόλος που άφησε εποχή

Ο Φόρεστ Γκαμπ αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες στην καριέρα του Τομ Χανκς και έναν χαρακτήρα που εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας.

Ίσως γι' αυτό και το συγκεκριμένο τατουάζ είχε τόσο ξεχωριστή σημασία για τον θαυμαστή του, αλλά και για τον ίδιο τον ηθοποιό, ο οποίος φάνηκε να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της απρόσμενης συνάντησης.